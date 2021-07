OM: ‘Officier van justitie geen familie van verdachte in Mallorca-zaak’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft donderdag op Twitter bevestigd dat officier van justitie Franken geen familie is van een verdachten in de zaak van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Die geruchten gaan rond op sociale media. Nadine Franken zou volgens die roddels de moeder zijn van een van de verdachten uit Hilversum en Bussum.

Onderzoek overgenomen



Dinsdag maakte het parket Midden-Nederland bekend dat het Nederlandse OM het Spaanse onderzoek naar de geweldplegingen overneemt. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. Het Spaanse dossier is dinsdag naar het parket Midden-Nederland gestuurd. Naar verwachting zal het één tot twee weken duren voordat alle stukken zijn vertaald, zo meldt het OM. Een onderzoeksteam met rechercheurs van de politie Midden-Nederland is bezig met het onderzoek.

Opvallend

Dat het OM Midden-Nederland het Spaanse onderzoek overneemt, is opvallend. Vorige week donderdag kondigde het OM immers aan dat het – in afwachting van het overleveringsverzoek vanuit Spanje – een eigen onderzoek was begonnen naar de fatale mishandeling. Dat hoefde volgens een woordvoerder niet te betekenen dat het overleveren van de negen Nederlandse verdachten naar Spanje niet door zou gaan. De kans was namelijk erg groot dat de Spaanse politie daarom zou vragen. Inmiddels is duidelijk dat de Spaanse autoriteiten het onderzoek overdragen aan het parket Midden-Nederland. (tekst loopt door na de reclame).

‘Besluit logisch’

Hoewel er veel kritiek klinkt op de overname, lag het besluit volgens hoogleraren strafrecht wel voor de hand. Tegen NU.nl zeggen ze: ‘Als een Nederlandse burger zich in het buitenland schuldig maakt aan wat wij in Nederland als misdrijf zien, dan heeft Nederland het recht om onderzoek te doen, mits het feit in het buitenland ook strafbaar is. Dat is in dit geval duidelijk.’ Dat daarnaast de verdachten en het 27-jarige slachtoffer Nederlands zijn, speelt ook een rol.

Verder zijn praktische overwegingen ook doorslaggevend om de vervolging in Nederland plaats te laten vinden. Dit soort strafzaken duurt in Spanje trager dan in Nederland en bovendien moeten verdachten én nabestaanden anders geregeld naar Spanje afreizen voor de rechtszaak.

Vriendengroep uit ’t Gooi

In de vroege ochtend van 14 juli mishandelde een groep Nederlandse jongeren van 18 tot 20 jaar uit ‘t Gooi een groepje van vijf Nederlanders in El Arenal, een badplaats bij Palma de Mallorca. Bij de zware geweld raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig gewond dat hij op 18 juli in een Spaans ziekenhuis overleed. Op 16 juli hield de Spaanse politie een 18-jarige Nederlandse verdachte aan toen deze de sleutels van het huurhuis kwam inleveren. De rest van de groep was inmiddels vertrokken naar Nederland.

Aangifte

In de week daarop deden twee Nederlanders hier aangifte van mishandelingen in de bewuste nacht in El Arenal die mogelijk zijn toe te schrijven aan dezelfde groep Nederlanders. Dit was volgens het OM aanleiding om op 22 juli een onderzoek in Nederland te starten. Als blijkt dat het om dezelfde groep Nederlanders gaat, worden de zaken samengevoegd met het verdere onderzoek naar de fatale mishandeling.