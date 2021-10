OM: Taghi’s vliegtuig was als ‘een taxi’ aanwezig in de Golf (UPDATE)

Connect on Linked in

Het vliegtuig waarmee Ridouan Taghi na zijn arrestatie in Dubai in 2019 naar Nederland kwam was toevallig als ‘een taxi’ al in de Golf-regio aanwezig toen de politie het charterde. Dat hebben de officieren van justitie woensdag voor de rechtbank in het Marengo-proces gezegd. Het OM reageerde op vragen van de advocaat van Taghi, Inez Weski.

Weski heeft al enige tijd geleden met eigen onderzoek in openbare bronnen aangetoond dat de Bombardier DAAAY van de Duitse chartermaatschappij Air Independence sinds 12 december in de Golf op verschillende vliegvelden rond Dubai was geweest. Taghi werd op 16 december gearresteerd en vloog op 19 december met de DAAAY naar vliegveld Eindhoven.

Complete verrassing

De korpschef van de Nationale Politie, de recherchechef, de toenmalig hoofdofficier van het landelijk parket, en een officier van justitie hebben in processen-verbaal opgetekend dat de arrestatie van Taghi in Dubai een complete verrassing was, en dat daarop op 17 december, toen bekend werd dat Taghi zou worden uitgezet, hals over kop een vliegtuig was geregeld door de Dienst Speciale Interventies (DSI) die Taghi moest ophalen.

De officier van justitie zei woensdag tegen de rechtbank:

Op het moment dat DSI op 17 december 2019 rond 20.00 de opdracht kreeg om de vluchten te gaan regelen, zijn – net als bij taxi’s gebeurt – uiteraard de toestellen ingezet die zich op dat moment in de buurt van de respectieve vertreklocaties bevonden.

Het team van de DSI is met een eigen vlucht naar Dubai vertrokken. Er is volgens het OM ‘geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de processen-verbaal’ van de politie- en justitieambtenaren:

Zelfs als we er van uitgaan dat het toestel sinds 12 december 2019 in de Golf-regio was en daar ook sinds die tijd actief heeft rondgevlogen.

Volgens advocaat Weski is het gegeven dat de DAAAY al sinds 12 december in de regio was een aanwijzing dat Nederland tevoren al wist dat Taghi in die week zou worden aangehouden, en dat Nederland samenwerkte met Dubai. Dat laatste wordt ontkend door het Openbaar Ministerie.

Onvindbaar

Crimesite heeft vorig jaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur aan het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om de factuur die Air Independence voor de vlucht indiende, en ook om de correspondentie met de afspraken die over de boeking zijn gemaakt met het bedrijf.

In de lopende procedure hierover heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten dat deze gegevens onvindbaar zijn bij Openbaar Ministerie en bij het ministerie, en dat die mogelijk met een e-mailbox van een oud-medewerker zijn vernietigd.

De Nationale Politie heeft laten weten dat de gevraagde gegevens daar niet zijn. Er is bij de politie wel correspondentie over de huur van het vliegtuig maar die valt onder de veiligheid van de Staat en kan daarom niet openbaar worden.

Dongel

Een andere kwestie die op de Marengo-zitting aan de orde was ging over de aanwezigheid in de cel van kroongetuige Nabil B. (in 2017) van een dongel, waarmee hij op internet kon, en onder meer een harde schijf en een usb-stick. Het Openbaar Ministerie heeft gesteld dat dit volgens de regels was.

Advocaat Max den Blanken citeerde uit de huisregels van de penitentiaire inrichtingen dat een harde schijf en een dongel juist niet zijn toegestaan op cel. Den Blanken:

In september 2017 heeft de kroongetuige net zeer gevoelige kluisverklaringen afgelegd. Er is nog geen deal, verificatie en falsificatie is in het kader van het dealtraject in volle gang. Tegelijkertijd heeft de zaaks-officier van justitie de latere kroongetuige op de korrel als verdachte bij de vergismoord op Hakim Changachi. Op dát moment, wanneer B. daarvoor in beperkingen gaat, worden er allerlei gegevensdragers en communicatiemiddelen aangetroffen in zijn cel. En noch het zaaks-OM noch de professioneel betrokkenen in het dealtraject zouden daar van op de hoogte zijn geweest? Ik weiger dat te geloven omdat het voor de waarheidsvinding echt een kapitale blunder zou zijn. Hier lijkt iets anders achter te zitten. Werd de directeur van de inrichting gechanteerd? B. lijkt dit in zijn i-Phone 5 appjes te stellen.

Den Blanken vroeg de rechtbank om het Openbaar Ministerie onderzoek te laten doen naar de gang van zaken rond die spullen, die in beslag werden genomen en kennelijk deels weer teruggegeven zijn. Ook wil hij betrokken getuigen laten horen over wat Nabil B. nu precies in zijn cel heeft gehad.

Ridouan Taghi was woensdag niet naar de ingelaste zitting in Amsterdam gekomen. Er waren maar enkele andere verdachten van de totaal zeventien aanwezig. In december gaat het proces weer verder.

