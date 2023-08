‘OM twijfelt over identiteit bestuurder scooter bij aanslag’

Connect on Linked in

Voor de Zwolse rechtbank staan twee jonge mannen terecht die ervan worden verdacht in januari vorig jaar in de Dominicaanse Republiek een mislukte moordaanslag te hebben uitgevoerd op de crimineel Cor P., een man met de bijnaam “Paling”. In totaal zitten er vijf verdachten vast voor die aanslag. Volgens het Algemeen Dagblad kreeg de politie na het tonen van beelden in Opsporing Verzocht informatie over twee mannen op een scooter die bij de plaats delict waren gefotografeerd. De bestuurder was de 20-jarige Damien B. uit Lelystad. Isah B. zou achterop hebben gezeten. Die laatste zou ook de man zijn geweest die heeft geschoten op P., maar dat is volgens de recherche niet zeker. De twee werden in juli gearresteerd.

Enkelband

Cor P. had zich in Nederland van een enkelband ontdaan en was gevlucht, en ondergedoken in de Dominicaanse Republiek. Hij reed in een witte Jeep toen hij onder vuur werd genomen. Zijn auto sloeg om en P. wurmde zich eruit en ontkwam door een steeg in te vluchten.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten weken voor de aanslag al naar Santo Domingo gevlogen, zogenaamd voor een vakantie. Een van de twee had daarvoor bijna 3000 euro op zijn bankrekening gestort gekregen. Tegen familie had Rotterdammer Isah B. verteld dat zijn paspoort en telefoon waren afgepakt en daardoor niet naar huis kon.

Afgepakt

Volgens zijn toenmalige vriendin had ze met B. ze contact via de app Wickr, die versleutelde berichten na korte tijd weer kan laten verdwijnen. Hij zou haar hebben bericht dat ze ‘hem hadden gevonden’ en op ‘hem hadden geschoten’.

In zijn telefoon vindt de recherche het bericht: ‘Broeder, dat waren nog eens gekke tijden toen we huurmoordenaar waren voor de Dominicaanse patron.’ Overigens denkt de recherche dat Isah B. niet de persoon was die achter het stuur van de scooter zat. Mogelijk was een andere Rotterdammer, aldus de officier van justitie.

De gewonde Cor P. werd naar Nederland gebracht nadat hij het land werd uitgezet. Hij weigert enige verklaring af te leggen.

De zaak gaat verder in september.