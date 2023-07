Twee verdachten van aanslag op ‘tattookiller’ Cor P. aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft vorige week in Nederland twee mannen aangehouden die worden verdacht van een poging tot liquidatie van Cor P. in 2022, in de Dominicaanse Republiek.

Beeld: de mogelijke daders van de aanslag op Cor P. in de Dominicaanse Republiek

Aangehouden

De twee verdachten werden op woensdag 28 juni aangehouden, in Lelystad en Rotterdam. Het gaat om twee mannen, in de leeftijd van 20 en 21 jaar. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag.

Bij de liquidatiepoging op 4 januari 2022 raakte Cor P., beschouwd als een van de zogenaamde ‘tattookillers’, zwaar gewond. Hij werd in de Dominicaanse badplaats Las Terrenas beschoten door twee personen op een scooter. Uiteindelijk kantelde de auto waarin het doelwit reed en raakte hij zwaar gewond.

Onderzoek

Rechercheurs van de Landelijke Recherche zijn daarna een onderzoek gestart in samenwerking met de Dominicaanse Republiek. Het OM: ‘Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er beelden beschikbaar waren van de vermoedelijke schutters op een scooter. Deze beelden zijn getoond bij het programma Opsporing Verzocht.’

Vast

Mede door een tip naar aanleiding van deze uitzending konden de verdachten in Lelystad en Rotterdam worden aangehouden. De mannen zijn dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot dat ze 14 dagen lang vast moeten blijven zitten. Het onderzoek, dat valt onder het Landelijk Parket, gaat intussen verder.

Justitie vermoedde al dat de daders uit Nederland konden komen.

Cor P. was sinds 2020 voortvluchtig. Hij behoort tot de groep van zogenoemde ‘tattookillers’, een Nederlands moordcommando. P. zat eerder gedetineerd voor een liquidatiepoging in Amsterdam en werd verdacht van de moord op mede-tattookiller Onno Kuut. Inmiddels is Cor P. terug in Nederland en zit hij hier vast.

De Nederlandse politie zegt niet uit te sluiten dat de poging in de Dominicaanse Republiek om Cor P. te vermoorden een vergelding zou kunnen zijn voor de liquidatie van Onno Kuut. De politie onderzoekt ook andere conflicten die rond P. spelen.