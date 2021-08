Slachtoffer vergisontvoering Hoofddorp vrijgelaten

Connect on Linked in

De 56-jarige man uit Hoofddorp die na een ontvoering vorige week werd vermist is volgens de politie in de nacht van dinsdag op woensdag gewond aangetroffen in de Van Assendelftstraat in Delft. Hij was daar uit een auto gezet door de ontvoerders. Hij is in een ziekenhuis behandeld. De politie zegt dat zijn ontvoerders hem hebben mishandeld.

De politie meldt verder dat het slachtoffer inmiddels met zijn familie is herenigd. De politie heeft in de nacht in Delft en ook in Gouda sporenonderzoek gedaan. De politie heeft ‘met man en macht’ naar de man gezocht.

Kort na de ontvoering werden in Gouda zes verdachten aangehouden. De politie zegt nu geen verdere informatie te willen geven omdat het onderzoek naar de daders nog loopt.

De politie had zondag gezegd er ernstig rekening mee te houden dat het slachtoffer bij vergissing was meegenomen. Het Openbaar Ministerie loofde toen 15.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de oplossing van deze zaak.