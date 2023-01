‘OM: via goudhandel van Mike de W. ging 240 miljoen euro naar Dubai’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De broer van metaalmiljonair Mike de W. (34) zou op het moment dat de politie binnenviel in hun woonhuizen en bedrijven nog snel 1,6 miljoen euro naar Dubai hebben overgemaakt. Justitie denkt dat De W. zeker 240 miljoen euro aan witgewassen drugsgeld naar Dubai heeft gesluisd, zo noteerde het Algemeen Dagblad. Dinsdag was er in de rechtbank van Rotterdam een voorbereidende zitting tegen De W. en drie medeverdachten. Twee verdachten, onder wie een broer van Mike de W., zijn voortvluchtig en verblijven mogelijk in Dubai.

Quote

Mike de W. prijkte in 2021 in de Top 100 Jonge Miljonairs van tijdschrift Quote. Het Openbaar Ministerie denkt dat De W. jarenlang belangrijk was in een criminele organisatie werd geleid door zijn voortvluchtige broer Dennis (37). Het groepje zou zich schuldig hebben gemaakt aan drugshandel, witwassen en valsheid in geschrifte.

Failliet

De W. is eigenaar van International Metal Trading, uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat bedrijf handelt onder meer op grote schaal in goud. Door te sjoemelen met facturen van dat bedrijf en bedrijven in Montfoort en Luxemburg zou er zijn witgewassen.

Op 30 november 2022 is het bedrijf International Metal Trading failliet gegaan. Er werkten tussen de 20 en 50 mensen. Het bedrijf deed ook in brandstoffen, ertsen, ferrometalen en -halffabrikaten.

Bij de actie in oktober vorig jaar werden zeven mensen aangehouden en op 22 lokaties in Nederland, Luxemburg en Servië invallen gedaan. Een zoon van zanger Lee Towers werd op vrije voeten gesteld.

Prostituees

Eerder hebben Mike en Dennis terechtgestaan in een zaak over btw-fraude, waarin ze werden vrijgesproken. Dennis de W. figureert ook in het onderzoeksdossier naar de grootschalig in cocaïne handelende Roger “Piet Costa” P., die inmiddels een straf van bijna 18 jaar cel uitzit.

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de politie denkt dat Dennis de W. in juni 2020 acht kamers boekte in een Van der Valk hotel in Nieuwerkerk waar een groot feest plaatsvond. Los van de kosten van de kamers kostte dat feest ruim 7.000 euro aan prostituees en tickets voor de dames, die vanuit het buitenland overkwamen.

Piet Costa werd uiteindelijk die zomer gearresteerd in een appartement dat op naam van Dennis de W. stond.

Telefoons

Het onderzoek naar de criminele organisatie van de broers De W. is nog lang niet voltooid, volgens justitie. Een inhoudelijke behandeling kan pas in 2024 plaatsvinden.

De advocaten stellen dat het dossier aan elkaar hangt van ‘aannames’ en dat bewijs ontbreekt. Justitie stelt dat er elke dag meer bewijs naar bovenkomt. De recherche beschikt over een aantal gekraakte chats die zijn gevoerd met EncroChat en Sky ECC. Maar er zijn ook nog computers en telefoons waar de politie nog geen toegang toe heeft weten te krijgen.

Advocaat Frans Sijbers van Mike de W. stelt dat zijn client eenvoudig niets afwist van eventuele witwaspraktijken omdat hij zelf nooit betrokken was bij groothandel in goud.

Justitie heeft gevraagd om de verdachten nog zeker drie maanden in voorlopige hechtenis te houden.