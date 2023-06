‘OM wil Aydin C. nog 4,5 jaar cel in voor afpersen Amanda Todd’

Connect on Linked in

Justitie wil dat Aydin C. in Nederland nog 4,5 jaar de cel ingaat voor de afpersing van de Canadese Amanda Todd. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Veroordeeld

De 45-jarige C. werd in 2020 uitgeleverd aan Canada, om daar te worden berecht. Hij werd in oktober vorig jaar in Canada veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor het afpersen van het Canadese meisje Amanda Todd, dat daarna zelfmoord pleegde.

Bij de rechtbank in Amsterdam diende donderdag een zaak om de Canadese straf van dertien jaar om te zetten naar Nederlandse maatstaven.

Uit de kleren

In Nederland kreeg Aydin C. in 2018 in hoger beroep de maximale straf van bijna elf jaar voor het online afpersen van 33 jonge slachtoffers, zowel meisjes als homoseksuele mannen. Hij haalde ze over om uit de kleren te gaan, en perste ze vervolgens af met die beelden, aldus verslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf vanuit de rechtbank donderdagochtend.

Hogere straf

Advocaat Robert Malewicz wees er vandaag onder meer op dat de straf voor C. in Canada veel hoger uitviel dan hier het geval zou zijn. Hij wees erop dat Amanda Todd nooit seksuele handelingen heeft verricht, naar aanleiding van zijn benadering op internet. De raadsman gaf ook aan dat de zelfmoord in 2012 van de 15-jarige Amanda Todd onterecht in het Canadese vonnis was geslopen, en dat hij C. in zware detentie-omstandigheden had gezeten.

Ook mogen straffen van misdaden die in dezelfde periode zijn gepleegd volgens de Nederlandse wet niet worden gestapeld, stelde hij.

Justitie kwam na een ingewikkelde rekensom op een resterende straf voor C. van 4,5 jaar. Daarin werd onder meer verwerkt, dat een dag cel in het buitenland in Nederland voor 1,5 telt.