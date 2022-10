Onderzoek naar mogelijke link Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Connect on Linked in

Politie en justitie in Nederland en België onderzoeken de mogelijke betrokkenheid van seriemoordenaar Marc Dutroux bij de verdwijning van Tanja Groen in Maastricht, in 1993. Dat schrijft De Limburger.

Nederland heeft een rechtshulpverzoek ingediend in België, waarin gevraagd wordt het onbekende vrouwelijke dna-materiaal dat is gevonden in huizen en bestelauto’s van Dutroux te vergelijken met dat van Tanja Groen.

Het OM wil nog eens kijken naar alle mogelijke scenario’s die in het dossier zitten over wat er gebeurd zou kunnen zijn met Groen.

Eerder onderzoek

In de jaren negentig onderzocht de recherche al of Dutroux iets te maken had met de mysterieuze verdwijning van Groen. Dat leverde niets op. Er is in de zaak Tanja Groen nooit een lichaam gevonden. Ook haar fiets en kleding zijn nooit meer meer gevonden. Tot op heden is er geen verdachte aangehouden in de zaak.

Werkwijze

De werkwijze van Dutroux, waarbij hij meisjes met fiets en al in een bestelbusje trok, past bij de verdwijning van de destijds 18-jarige studente uit Schagen. Tanja Groen werd voor het laatst gezien in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993, daarna fietste ze van haar studentenvereniging in het centrum van Maastricht naar haar kamer net buiten de stad in Gronsveld.

