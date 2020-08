Onenigheid tussen advocaat en Openbaar Ministerie over getuigen Rico R.

Connect on Linked in

Op een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de van grootschalige cocaïnehandel verdachte Richard “Rico” R. (46) beschuldigde het Openbaar Ministerie de advocaat van R. ervan getuigen te hebben beïnvloed, aldus Het Parool. De advocaat zegt dat hij met instemming van zijn cliënt gewoon zijn werk heeft gedaan.

Twee broers

Richard R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die moorden, cocaïnehandel en witwassen als oogmerk had.

De politie blijkt infiltranten te hebben afgestuurd op twee broers die verdachte zijn in het onderzoek: Issam en Youssef B.. Advocaat Leon van Kleef had de twee als (ontlastende) getuigen opgeroepen. De twee hebben stukken over die infiltratie (“werken onder dekmantel”, of WOD) van Van Kleef doorgespeeld gekregen.

Boos

De officieren van justitie hadden die informatie juist achtergehouden en vinden de verhoren van de getuigen nu niets meer waard. Ze beschuldigen Van Kleef ervan ten onrechte informatie door te spelen.

Advocaat Van Kleef is boos om de openbare beschuldiging.

Zijn handelen was in het belang van zijn cliënt vindt hij, omdat het in diens zaak van belang kan zijn om te weten wat de agenten tegen de broers hebben gezegd, en of hun handelen wettelijk was toegestaan.

Van Kleef vindt dat het OM een klacht zou moeten indienen bij de deken over zijn handelen als ze het er niet mee eens is. Hij verwees naar de openbare beschuldigingen die het OM vorige week uitte tijdens het Marengo-proces over doorspelen van informatie aan verdachten door zijn kantoor van Ficq & Partners. Daarover is evenmin een klacht bij de deken neergelegd. Van Kleef vindt dat door het OM zijn reputatie ten onrechte schade wordt toegebracht.

In oktober is er weer een voorbereidende pro forma-zitting.

Zie ook:

Strafproces tegen “Rico” R. uitgesteld (UPDATE4)