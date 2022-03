Onthoofde man opgehangen aan brug in Ecuador

Connect on Linked in

Nadat in februari in een druk stedelijk gebied in Ecuador twee lichamen aan een brug werden opgehangen is daar opnieuw een macabere vondst gedaan: aan een burg is het onthoofde lichaam van een man opgehangen. Zijn hoofd lag erbij op de brug. De politie gaat uit van een afrekening in het drugsmilieu. In Ecuador is er het laatste jaar een voor het land ongekende geweldsgolf aan de gang waarbij rivaliserende bendes elkaar bestrijden.

Bloedsporen

De vondst werd gedaan door voorbijgangers in La Troncal, dat is een plaatsje in het kustgebied, 77 kilometer ten zuidoosten van de havenstad Guayaquil. Het lichaam zou naar de brug zijn gesleept. Er waren bloedsporen op de brug te zien. De vermoorde man was afkomstig uit La Troncal en had een strafblad voor drugshandel, het dragen van wapens en diefstal. Hij was onder voorwaarden op vrije voeten op verdenking van wapenbezit en drugshandel.

Een officier van justitie in de provincie Cañar gaf aan media als commentaar dat de moord een ‘afrekening en afbakening van territorium’ zou kunnen zijn geweest. Recent werd in Ecuador een Albanese crimineel geliquideerd.

Guayaquil

De nabijgelegen provincie Guayas, met containerhaven Guayaquil, is het centrum is van de operaties van internationaal criminele opererende criminele groepen die cocaïne distribueren. De afgelopen jaren neemt de omvang van het aantal kilo’s cocaïne dat via Guayaquil naar Europa en de rest van de wereld vertrekt sterk toe.

In Mexico wordt de afgelopen tien jaar geteisterd door extreem geweld, waarbij ook zwaar verminkte lichamen ter intimidatie tussen het publiek worden gegooid. Dat land werd vanaf het einde van de jaren negentig overspoeld door een groeiende stroom cocaïnetransporten naar de Verenigde Staten.