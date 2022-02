Ecuador: lichamen opgehangen aan voetgangersbrug (VIDEO)

Connect on Linked in

In Ecuador zijn maandag de lichamen van twee mensen opgehangen aan een voetgangersbrug. De twee mannen zijn allebei door verstikking om het leven gekomen en met zware voorwerpen tegen het hoofd geslagen. De lichamen werden gevonden in Durán, een voorstadje van de grote havenplaats Guayaquil. Volgens de politie zijn de slachtoffers geïdentificeerd. Beiden hadden een strafblad voor kleinere feiten in de georganiseerde cocaïnehandel.

Dubbele bodems

Carlos E. is in het buitenland gearresteerd nadat hij bolletjes cocaïne had geslikt. Op 11 februari zou hij zijn ontvoerd door onbekenden. Het tweede slachtoffer heette Wilmer S.. Hij was in 2015 betrokken in een strafzaak wegens drugshandel. Hij had dubbele bodems aangebracht in containers die voor cocaïnesmokkel worden gebruikt.

Mexico

Guayaquil wordt de afgelopen jaren gekweld door toenemend geweld als gevolg van de cocaïnehandel. Het aantal liquidaties is sterk toegenomen in de stad en het omringende kustgebied en er is veel onrust in gevangenissen. De Ecuadoraanse regering heeft sinds enige tijd geleden militairen ingezet om de politie bij te staan bij het handhaven van de veiligheid op straat. Recent werd er een Albanese crimineel geliquideerd.

Alleen afgelopen maandag vielen er in Guayaquil zeven slachtoffers door drugsgerelateerd geweld.

In Mexico komt het ophangen van lichamen of het dumpen van ledematen op drukke wegen al vele jaren voor. Daar is het een middel voor criminele organisaties om bevolking te intimideren en concurrenten af te schrikken.