Ontsnapte Belg stuurt groetjes uit Thailand

Een man die in december uit de gevangenis in Turnhout ontsnapte heeft een kaartje naar de gevangenis gestuurd, met de tekst ‘Groeten uit Thailand’. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De voortvluchtige Oualid Sekkaki bezorgde ook zijn gevangenisbadge terug met een aangetekend postpakket.

10.000 volt

Sekkaki (26) ontkwam op 19 december 2019 door samen met enkele medegevangenen over een muur te klauteren. Hij knipte kabels door waar 10.000 volt spanning op stond. Met touwen liet hij zich naar beneden zakken. Zijn drie kompanen werden in de buurt opgepakt, al enkele uren na de ontsnapping. Een vierde voortvluchtige werd begin deze maand in Nederland, bij Nijmegen, ingerekend.

De brief van Sekkaki was aan de drie directeuren van de inrichting gericht.

Helikopter

Oualid Sekkaki kreeg twee jaar cel na een schietpartij in 2015 in Hoboken (Antwerpen), waarbij een 28-jarige man gewond raakte. Sekkaki is volgens Het Laatste Nieuws de jongere broer van Ashraf Sekkaki. Die ontsnapte in 2009 uit de gevangenis van Brugge met een helikopter die criminelen daarvoor hadden gekaapt. Een jaar later ontsnapte Ashraf Sekkaki ook uit de gevangenis van Qujda in Marokko. Later werd hij weer gepakt en hij zit vooralsnog in de cel in Marokko.