Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft een ontsnapte tbs’er op Nationale Opsporingslijst geplaatst. Het gaat om Sherwin Windster die deze zomer uit de Pompekliniek in Nijmegen weg wist te komen. In de avond van 21 juni ging Windster met een medegedetineerde door een gat in het hekwerk. Een derde persoon had dat gat in het hek geslepen. De drie reden weg in een witte Volkswagen Golf.

Tankstation

De medegedetineerde Luciano D. werd negen dagen later weer aangehouden bij een tankstation langs de A12 in de buurt van Den Haag, samen met een metgezel. Na onderzoek bleek volgens de politie dat deze metgezel de man was die bij de ontsnapping had geholpen: Mamuka K..

Windster (foto rechts) werd in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.

Telefoon

Bij de Pompekliniek had Mamuka K. (26) met een slijptol het gat in het hek gemaakt. Hij is in oktober veroordeeld tot twee jaar cel na een eis van vier jaar.

Luciano D. had in de inrichting de beschikking over een mobiele telefoon waarmee hij communiceerde met K..

Op de avond van de ontsnapping hadden Windster en D. toestemming gekregen om nog even te voetballen. Ze deden dat vlakbij het hekwerk.

Zie meer:

Eis van vier jaar tegen verdachte helper ontsnapte tbs’ers