“Onzichtbare” Colombiaanse drugsbaron geliquideerd

Een van Colombia’s meest vooraanstaande drugshandelaren is vrijdag jl geliquideerd in Bogotá. Luis Agustin Caicedo Velandia, alias “Don Lucho”, werd samen met zijn advocaat door enkele sicario’s (huurmoordenaars) doodgeschoten voor een supermarkt in het noorden van de Colombiaanse hoofdstad.

Don Lucho wordt beschouwd als een van de “Onzichtbaren”, een groep nieuwe drugshandelaren die nauwelijks bekendheid geniet, maar wel een belangrijke rol speelt in de huidige Colombiaanse onderwereld.

“El Loco”

Zo wordt Don Lucho beschouwd als de man achter de veel bekendere crimineel “El Loco” (Daniel Barrera), die na zijn arrestatie in 2012 nog de laatste grote drugsbaron van Colombia werd genoemd. Ook zou Don Lucho hebben samengewerkt met Joaquín “El Chapo” Guzmán. Zo zou de Colombiaanse drugsbaron vanuit Colombia een onderzeeër met een ton cocaïne aan boord naar het Mexicaanse Sinaloa-kartel hebben gestuurd. Een operatie die overigens mislukte omdat de duikboot werd onderschept.

Guinness Book of Records

Don Lucho zou in het midden van de jaren negentig met drugshandel zijn begonnen. Voor die tijd was hij werkzaam bij justitie, maar nadat zijn naam was komen boven drijven bij een onderzoek naar de ontsnapping van een drugshandelaar, werd hij ontslagen. Don Lucho maakte daarna snel carrière binnen het El Dorado-kartel, waar hij verantwoordelijk werd voor de logistiek. Hij zou daarbij tienduizenden, mogelijk honderdduizenden kilo’s cocaïne hebben laten verschepen naar de VS en Europa. Volgens de Spaanse politie heeft Don Lucho in de periode 2005 – 2009 voor 1 miljard dollar witgewassen. Anderen beweren dat het om 1,5 miljard dollar zou gaan. Caicedo Velandia staat daarmee in het Guinness Book of Records.

Samenwerking met justitie

In juni 2010 werd Don Lucho gearresteerd in Argentinië en uitgewezen naar de VS waar hij een fikse celstraf kreeg. Negen jaar later liep hij alweer de gevangenis uit omdat hij het op een akkoordje had gegooid met de Amerikanen. Door zijn verklaringen werden honderden miljoenen dollars aan bezittingen in beslag genomen, duizenden kilo’s cocaïne onderschept en verschillende drugs-duikboten ontdekt. Ook zou Caicedo Velandia een doekje hebben opengedaan over “El Chapo” – hoewel hij daarvoor niet in de rechtszaal verscheen. Naar verluidt heeft hij ook informatie verschaft waardoor zijn voormalig compagnon “El Loco” kon worden opgepakt.

Het Spook

Vorige maand werd een andere “Onzichtbare” Colombiaanse drugshandelaar en witwasser gearresteerd: Memo Fantasma, alias “Het Spook”.