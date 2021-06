Onzichtbare drugsbaron Het Spook opgepakt in Colombia

Connect on Linked in

De Colombiaanse cocaïnehandelaar Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma” (Het Spook) is vrijdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá opgepakt op verdenking van samenzwering en witwassen. Dat schrijft InsightCrime. De voormalige paramilitaire leider behoorde tot een select gezelschap criminelen dat de zaken overnam van Pablo Escobar nadat die in 1993 werd doodgeschoten.

Vastgoed

Niet lang daarna verdween Acevedo Giraldo volledig van de radar maar bleef wel actief in de cocaïnehandel. De in Medellín gebaseerde onderzoeksgroep InsightCrime wist de man eind 2019 te lokaliseren in Madrid. “Memo Fantasma” ontsnapte eerder tientallen jaren aan vervolging door de Colombiaanse opsporingsdiensten door als steenrijke ondernemer in Madrid te investeren in vastgoedbedrijven.

Volgens InSight Crime werd Acevedo Giraldo vrijdag met nog drie andere verdachten (waaronder twee familieleden) opgepakt tijdens invallen in Bogotá en de noordwestelijke departementen Antioquia en Córdoba.

Onder de radar

Acevedo’s schaduwleven kwam voor het eerst aan het licht na een artikel in El Espectador in 2015 en later na een uitgebreider, twee jaar durend, zesdelig onderzoek gepubliceerd door InSight Crime in maart 2020. Het InSight Crime-onderzoek beschrijft hoe hij onder de radar verdween, hoe hij jarenlang een zakenimperium had opgebouwd en hoe InSight Crime hem had opgespoord in Madrid.

In een radio-interview zei procureur-generaal Francisco Barbosa na de publicatie van InSight Crime dat uit politieonderzoek is gebleken dat Acevedo Giraldo inderdaad de crimineel Memo Fantasma is.

Paramilitair leger

Het Spook werkte eind jaren tachtig en begin jaren negentig met verschillende drugshandelorganisaties. Hij was sinds begin jaren negentig betrokken bij het Medellín-kartel van Pablo Escobar. Hij was ook verbonden aan de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), een extreemrechts paramilitair leger dat zich bezighield met cocaïnesmokkel. Met bijna 30.000 paramilitaire soldaten was dat toen ’s werelds grootste paramilitaire leger.

In 2004 ondertekenden Acevedo Giraldo en zeven andere leiders van de AUC een intentieverklaring, waarin ze beloofden te werken aan een vredesakkoord met de regering. Tot nu toe was hij de enige van die leiders die niet gevangen was genomen of vermoord.

Zie de eerdere verhalen:

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#1)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#2)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#3)