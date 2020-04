Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#2)

Connect on Linked in

Een van de vijf namen die Memo Fantasma (Het Spook) hanteerde was een geconstrueerde identiteit: Guillermo Camacho. Die naam leverde daarom niets op. Maar de groep onderzoeksjournalisten had een uitgebreide set bronnen in boven- en onderwereld. Uiteindelijk vonden ze zijn echte naam: Guillermo León Acevedo Giraldo.

Door Wim van de Pol

Naar aanleiding van het baanbrekende artikel in El Espectador in 2015 meldde zich bij één van de journalisten een anonieme vrouw die zei een liefdesrelatie met het Spook te hebben gehad. Zij kwam door met wat – volgens haar – de echte naam was van Memo Fantasma: Guillermo León Acevedo Giraldo.

Reality-show

Toen kregen de journalisten geluk. Een volgende hit in de speurtocht kwam tot stand door een televisie-uitzending uit februari 2015. Een groepje oud-AUC’ers had in de gevangenis naar een populaire reality-show zitten kijken. Toevallig nam de camera een man in beeld die verderop aan een tafeltje van een café in Bogotá zat, hij had donker haar met een losse stropdas. ‘Dat is Memo Fantasma’, had één van de AUC’ers uitgeroepen.

Een van die mannen was een bron van de journalisten. Hij gaf de naam van het programma door en een journalist wist uit het archief de beelden van het programma op te duiken. De journalisten hadden nu twee foto’s van het Spook want er dook ook nog een foto op uit een politie-archief, duidelijk van dezelfde man. En ze hadden misschien zijn echte een naam.

Guillermo León Acevedo Giraldo had geen strafblad. Het was opvallend dat bronnen absoluut niets wilden zeggen over de naam Acevedo. De naam was op internet niet te vinden, ook niet door cyber-security-specialisten. (tekst gaat verder onder reclame)

“Olga”

De naam Acevedo bracht de journalisten toch verder. Er was een Colombiaans vastgoedbedrijf waarmee hij in 1994 geregistreerd was geweest, naast de naam van zijn kennelijke echtgenote. Dat is een vrouw die uit een voorname familie uit Medellín bleek te komen. In die stad wist een journaliste contacten te leggen in dat rijke milieu en een bron aan te boren die ze de naam “Olga” gaf.

Deze Olga wist te melden dat Acevedo in het vastgoed werkte en enorm vermogend was. Via andere bronnen in Medellín stelden de journalisten vast dat hij zaken deed met een netwerk van vastgoedbedrijven, die geen van al op zijn naam stonden maar altijd op naam van vrienden en vriendinnen.

Eliteschool

Acevedo bleek op zeker moment uit Medellín te zijn verdwenen en te zijn verhuisd naar Bogotá. Olga wist te vertellen dat Memo en zijn vrouw hun dochters daar op de allerduurste eliteschool van het land hadden weten te krijgen ‘dankzij Marta Lucía Ramírez’. De journalist schrok.

Is dat dé Marta Lucía Ramírez, vroeg hij? ‘Ja’, zei Olga.

Marta Lucía Ramírez is momenteel de vice-president van Colombia, voorheen minister van Defensie, en oud-presidentskandidaat van één van de grootste partijen van het land.

