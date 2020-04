Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#3)

Connect on Linked in

Niet lang voor de publicatie van hun artikelen over de onzichtbare drugsbaron het Spook werd één van de onderzoeksjournalisten gebeld door Marta Lucía Ramírez (foto), de huidige vice-president van Colombia. Hieronder volgt een deel van de transcriptie van het gesprek:

Door Wim van de Pol

Ramírez: Ik weet met welk verhaal jullie bezig zijn. Journalist: Wie vertelde u dat? Ramírez: Een bron in Washington.

De contacten van het Spook reikten ver in boven en onderwereld. Ook tot in de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en tot de inmiddels levenslang opgesloten Jorge “El Chapo” Guzman Loera.

Familie Cifuentes

Acevedo blijkt na de eeuwwisseling volgens de journalisten van InSight Crime cocaïne te hebben geëxporteerd in samenwerking met de familie Cifuentes en met corrupte politiemensen en militairen in Colombia.

Vanaf 2007 was het echter over met de groep rond Cifuentes. Er volgde in 2007 en 2008 een grote serie arrestaties van de Drug Enforcement Administration (DEA) en uitleveringen van naar de Verenigde Staten. Anderen werden geliquideerd. Jorge Cifuentes werd later getuige in het proces tegen El Chapo Guzman. Ook verschillende militairen en politiemensen uit Colombia werd uitgeleverd aan de VS.

President

Memo Fantasma ontsprong de dans. In 2008 waren vrijwel al zijn drugscontacten geliquideerd of zaten in de gevangenis.

Hij zou vanaf dat moment net als in 2004 zijn invloed en geld aan het werk hebben gezet om er zeker van te zijn dat iedereen zijn mond over hem zou houden. Bronnen van InSight Crime schrijven dat hij ook politieke invloed kocht in de familie van Álvaro Uribe die president was tussen 2002 en 2010. Maar belangrijker was wellicht een bijzondere relatie met de Amerikanen. (Tekst gaat verder na de reclame)

DEA

InSight Crime zegt te beschikken over een strafdossier uit de VS over het Spook, en de namen van een officier van justitie en een agent van de DEA die zijn zaak behandelden. De Amerikaanse autoriteiten wilden alleen zeggen dat die stukken nu geheim zijn en dat er geen commentaar kan worden gegeven. Een voormalige zakenpartner van Memo Fantasma zegt ervan overtuigd te zijn dat hij een informant van de DEA is geworden, en dus ongemoeid werd gelaten.

Andermaal verdween Acevedo het Spook van de radar. Maar zijn drugsgeld nam hij mee.

Echtgenoot van de vice-president

Door uitgebreid speurwerk weten de journalisten vast te stellen dat het Spook kennelijk zaken heeft gedaan met de echtgenoot van de vice-president, en ook met Martha Ramírez zelf. Er komen documenten naar boven die bewijzen dat de vice-president, haar echtgenoot en Acevedo’s bedrijf samen in een vastgoedproject in Bogotá zitten. De echtgenoot van Ramírez kan worden gelinkt met investeringen door de familie Cifuentes.

In het telefoongesprek met de journalist benadrukt de Colombiaanse vice-president Acevedo niet persoonlijk te kennen en dat indertijd een achtergrond-check op hem was gedaan door Generaal Óscar Naranjo, toen hoofd van de politie en later vice-president van het land. Naranjo, inmiddels gepensioneerd, zegt zich dat niet te kunnen herinneren ‘maar als de vice-president het zegt dan zal het zo zijn’. Naranjo laat daarna niets meer van zich horen.

Opnieuw: Olga

In 2019 komt opnieuw Olga op de lijn bij de journalisten: ‘Hij woont niet meer in Bogotá maar in Madrid’. Ze blijkt het weer bij het rechte eind te hebben. Acevedo blijkt te traceren via de Spaanse kamer van koophandel en via informatie van de Spaanse politie aan Colombiaanse drugshandelaren in Madrid, van wie hij vastgoed zou hebben overgenomen. Hij bewoont in Madrid verschillende appartementen en villa’s in het allerduurste segment en beheert twee vastgoedbedrijven.

Een journalist van InSight Crime weet contact met hem te leggen. Het spook ontkent drugshandelaar te zijn en ook informant van de DEA te zijn geweest. Hij schrijft Spaans met veel spelfouten maar blijft in het telefonische en e-mail contact vriendelijk. Niet lang nadat het contact is gelegd, in november 2019, krijgt de journalist het eerder genoemde telefoontje van de Colombiaanse vice-president. Het contact met Acevedo krijgt geen vervolg.

Eén van Acevedo’s naaste contacten uit de tijd van de moorden door het AUC is inmiddels door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Colombia en krijgt mogelijk 40 jaar cel voor drugshandel. In de dossiers is er geen twijfel dat Acevedo die handel dirigeerde.

Er zijn geen aanwijzingen dat Guillermo Acevedo zich voor de Colombiaanse of Amerikaanse justitie zal moeten verantwoorden. Hij leidt het leven van een superrijke vastgoedbaron in Madrid.

Lees het hele dossier op InSight Crime.

