Ook familie van Schiedamse drugsbaron verdacht in grote coke-zaak

Vier zussen en een zoon van de Schiedamse drugsbaron Çetin G. (foto) zijn ook verdachte in het grote coke-onderzoek naar hun broer, respectievelijk vader. Justitie in Turkije zou hen verdenken van witwassen en het deelnemen aan de criminele organisatie van hun broer/zijn vader. Dat schrijft het AD op basis van berichten in Turkse media.

120 miljoen euro

De vier Schiedamse zussen Fadile K., Selma B., Ayten A. en Belgin G. zouden hebben meegewerkt aan het vervoeren van 120 miljoen euro drugsgeld van Brussel naar de Turkse stad Antep. Tegen hen heeft justitie 20 jaar cel geëist. Ook de 24-jarige Baran O., de buitenechtelijke zoon van Çetin G., hangt 20 jaar boven het hoofd. Hij is opgegroeid in Nederland en was enkele jaren geleden naar Turkije vertrokken. Het autoverhuurbedrijf dat hij daar exploiteerde zou drugsgeld hebben witgewassen, zo denkt justitie in Turkije.

1482 jaar cel

Tegen Çetin G. en zijn compagnon Nejat D. eiste het Turkse Openbaar Ministerie in deze zaak eerder 1482 jaar cel. Het tweetal wordt gezien als de leiders van een drugsbende die op grote schaal cocaïne naar Europa smokkelde. In de zomer van 2020 werd een drugstransport van bijna 5000 kilo coke onderschept in Colombia. De cocaïne zou op weg gaan naar de Turkse haven Mersin. Kort daarop werd de Schiedamse drugsbaron in Turkije gearresteerd. Hij was niet de enige: in totaal werden bijna 70 mensen opgepakt. Het onderzoeksdossier – onder de naam Moeras – beslaat meer dan 78.000 pagina’s.

16.000 kilo coke

Schiedammer Çetin G. stond ook op de radar van justitie in Nederland. G. zou samen met anderen tussen 2011 en 2013 bijna 16.000 kilo aan cocaïne in Rotterdam en Antwerpen hebben ingevoerd. Hij richtte daarvoor fruit- en groentebedrijven op of nam die over. De rechtbank veroordeelde hem als leider van een criminele organisatie die cocaïne invoerde (maar niet voor de afzonderlijke transporten) en verder voor vuurwapenbezit, witwassen, valsheid in geschrifte en fraude. In 2014 was hij ook verdachte in een smokkelzaak van 8000 kilo coke. Nadat de rechtbank zijn voorlopige hechtenis in deze zaak had geschorst nam G. nog voor de uitspraak de benen door zijn enkelband door te knippen. Enkele jaren later werd hij bij Operatie Moeras in Turkije opnieuw opgepakt.