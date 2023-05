‘Ook overige Amsterdamse vestigingen Suri-Change gesloten’

Connect on Linked in

De burgemeester van Amsterdam heeft de laatste vier vestigingen van het geldwisselkantoor in Amsterdam Suri-Change ook laten sluiten. Dit naar aanleiding van eerdere explosies. Dit meldt AT5 dinsdag.

Sluiten

Vorige week dinsdag werd al besloten om drie filialen van het bedrijf dicht te laten gaan. In de nacht van dinsdag op woensdag vonden er bij de drie vestigingen kort na elkaar explosies plaats. Nu zullen ook de overige vestigingen hun deuren moeten sluiten, bericht de Amsterdamse stadszender AT5.

De drie vestigingen aan het Damrak en eentje aan het Bijlmerplein, worden gesloten voor in ieder geval zes maanden. Burgemeester Halsema (GroenLinks) vindt het risico op herhaling van van explosies, en een dreigende verstoring van de openbare orde te groot.

Inval

Ook in Den Haag en Rotterdam vonden al incidenten plaats. In januari was een filiaal van het wisselkantoor op de Dordtselaan in Rotterdam ook al met een explosief bestookt en beschoten.

Bij het pand waar de explosie van vannacht plaatsvond, deed de politie in maart een inval op verdenking van witwassen. Er werden toen vijf mannen van 45, 49, 53, 54 en 73 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ondergronds bankieren en witwassen.

De panden in de drie steden zijn van dezelfde ondernemer.

Bouterse

Suri-Change richt zich van oudsher vooral op money transfers tussen Suriname en Nederland. Het wordt gerund door leden van de Surinaamse familie M.

In het onderzoek naar drugshandel door de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse, in de jaren negentig, was een familielid een van de verdachten. Hij had in Rotterdam een wisselkantoor annex goudhandel.