Ook rapper Chivv opgepakt door arrestatieteam in A’dam-Zuidoost

Rapper Chivv (Chivon P., 26) is vrijdagnacht door een arrestatieteam opgepakt in een woning in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdagmiddag werden al rapper Bigidagoe (Danzel S., 23) en een vriend van 25 aangehouden bij metrostation Kraaiennest in de Bijlmer. De twee rappers hebben een hoogoplopende ruzie waarbij over en weer dure kettingen zijn gestolen.

Deze week verscheen er een disstrack van Chivv richting Bigidagoe en de tot ruim drie jaar cel veroordeelde rapper JoeyAK (Joël H., 23). Dat gebeurde nadat Bigidagoe in een voorproefje van een nog niet verschenen nummer Chivv disste door te zeggen dat hij diens ketting had gejat.

Chivv reageerde daarop met de disstrack Chain Swap waarin hij niet alleen Bigidagoe ervan langs gaf maar ook JoeyAK disste. Daarna verschenen enkele provocaties in filmpjes vanuit de laatste twee rappers. Ook gooide JoeyAK vrijdagavond vanuit de bajes de disstrack Gunkolf Rap naar Chivv op internet.

Omdat de politie mogelijk vreest voor een escalatie van het conflict zijn Bigidagoe en Chivv opgepakt. Een bron meldt aan Crimesite dat Chivv al een tijd voor het stelen van zijn ketting afstand heeft genomen van JoeyAK. Op de achtergrond zou daarbij mogelijk een ander scenario een rol spelen.