Overvallers Amsterdam doen denken aan Scarface-bende

De overval van 19 mei op goudhandel Schöne in Amsterdam doet denken aan een serie overvallen die in 2010 en 2011 in Nederland en België plaatsvond, onder meer die bij Brinks in Amsterdam-Zuidoost en SecurCash in Rotterdam. De verdachten van die overvallen kwamen voorzover bekend deels uit België, net als de verdachten in de zaak van de overval bij Schöne. Opvallend is dat een groep overvallers die in 2010 en 2011 in België en Nederland een reeks overvallen pleegde nooit is gepakt.



Eindhoven

Ook de overval op Brinks op 29 juni 2011 was extreem gewelddadig. Er werd net als in Amsterdam-Noord een explosief ingezet. Ook daar werd – tot twee keer toe – de confrontatie met politieagenten aangegaan, de eerste keer op een kruising in Amsterdam-Zuidoost, de tweede keer op een snelweg bij Eindhoven, waar ze een roadblock formeerden. De politie staakte daarop de achtervolging waarna de overvallers ontkwamen naar België.

Met name de Amsterdamse politie heeft zwaar geïnvesteerd in het onderzoek. Ondanks veel doorzoekingen en tien aangehouden verdachten is uiteindelijk maar één man voor een bijrol veroordeeld. Het onderzoek liep dood, ook al doordat vanaf 2012 een serie liquidaties in Amsterdam alle capaciteit opslurpte.

Securcash

Enkele maanden eerder in 2011 was er op 4 april de overval op een vestiging van SecurCash in Rotterdam, ook zeer gewelddadig. Twee medewerkers van het bedrijf werden neergeschoten. Vijf daders raceten in snelle auto’s met 1,4 miljoen euro naar België. De Belg Vincento P., hoofdverdachte in die zaak, werd in 2017 vrijgesproken, na een eis van twaalf jaar. De man uit Charleroi was toen 39 jaar. Zijn dna zat op een kabeltje dat in Rotterdam is gebruikt bij de ontsteking van een explosief. Maar bewijs dat P. inderdaad ook ter plaatse was geweest zag de rechtbank niet. Drie daders in die zaak zijn nooit opgespoord. (tekst gaat verder onder reclame)

Best

Op 20 maart 2013 was er een gewelddadige overval met explosieven op een Brinks-depot in Best. De overvallers maakten 150.000 euro buit. Tijdens hun vlucht schoten ze op de politie. Voorzover de politie kon vaststellen waren daarbij zeker vijf overvallers betrokken. Maar alleen de Turkse Belg Dogan S. werd gearresteerd, en in 2018 door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel. De toen 47-jarige S. was eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor een overval in de stad Luxemburg, maar had die straf al uitgezeten.

Scarface

De politie in België dacht dat er een grotere groep overvallers was die deze overvallen in Nederland had gepleegd en ook nog een aantal in België. Er waren ook sporen die in Belgische richting wezen. Zo was er in Rotterdam een een zilvergrijze BMW M5 betrokken die in februari 2011 in Zulte (België) was gestolen en werd gesignaleerd bij een zestal hevige overvallen in België.

Die groep overvallers werd in België bekend als de Scarfacebende. Op bewakingsbeelden bij een tankstation zijn verdachten vastgelegd die waren verkleed als Tony Montana, uit de film Scarface. In België zijn vier verdachten uit die groep voor overvallen veroordeeld.

In met name het Franse deel van België en in Noord-Frankrijk zijn sinds sinds de Tweede Wereldoorlog relatief veel overvallers actief geweest.

Komende week woensdag is er een eerste zitting van de Amsterdamse rechtbank in de zaak tegen zes mannen die in mei zijn aangehouden in Broek in Waterland en Rotterdam. Eén overvaller is doodgeschoten. De politie denkt dat er minimaal tien mannen hebben deelgenomen aan de overval op Schöne en gaat ervan dat een aantal voortvluchtig is.