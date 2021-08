‘Overvallers waardetransport Amsterdam maakten 12 miljoen buit’

Connect on Linked in

Bij de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is door de overvallers voor 12,2 miljoen euro aan buit meegenomen. In totaal bevatte het transport voor zeker 67,3 miljoen euro aan waarde. Dat blijkt uit informatie waar RTL Boulevard over beschikt. Woensdag is er een eerste zitting in de rechtszaak tegen een groep verdachten van de overval. Drie overvallers zijn voortvluchtig.

22 pakketten

De waardetransportauto van Brinks bevatte vooral edelmetalen. Bij de overval op 19 mei van dit jaar, bij Schöne Edelmetaal, zijn medewerkers en bewakers van het bedrijf met tiewraps vastgebonden. De verdachten hebben 22 pakketten in twee vluchtauto’s geladen. Bij Broek in Watersland strandde hun vlucht en vond één overvaller de dood tijdens een schietpartij met de politie.

De politie heeft in ieder geval voor 9,4 miljoen euro aan buit teruggevonden. Mogelijk is de rest ook door de politie nog gevonden.

Antwerpen

Een aantal overvallers droeg kogelwerende vesten, de doodgeschoten overvallen werd boven zijn vest geraakt, dat was een 47-jarige Franse man. Verder beschikte de groep over communicatieapparaten en aanvalsgeweren.

Verschillende verdachten hebben een deels bekennende verklaring afgelegd. Ze hebben onder meer verteld dat ze in Antwerpen in een safehouse hebben verbleven en dat ze in Antwerpen ook hun auto’s hebben opgehaald. Verschillende mannen hebben verklaard dat ze aanzienlijke schulden hadden en daarom bereid waren de overval te doen.

Ze ontkennen overigens op de politie te hebben geschoten.

Zie ook:

Overvallers Amsterdam doen denken aan Scarface-bende