Op dit Gelders vakantiepark zaten moordverdachten Peter R. de Vries

Het omstreden vakantiepark Resort Rivierendal in Ochten (Gelderland) kwam in het nieuws toen bleek dat twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries er vaak kwamen en één van hen (Krystian M.) er zelfs woonde. Door gebrek aan toezicht doken criminelen er de afgelopen jaren onder en is het aantal arbeidsmigranten groot. Omroep Gelderland deed twee maanden onderzoek op het park en maakte er een mini-docu over.

Vrijstaat

Het vakantiepark aan de Waal was in de vorige eeuw nog een toeristische trekpleister onder de naam Camping ’t Zand, maar die gloriedagen zijn al decennia passé. In 2020 doen de gemeente Neder-Betuwe, de politie en de Belastingdienst een grote controle op het park. Wat blijkt? 73 bewoners van het resort staan niet geregistreerd. Sindsdien zijn er geen nieuwe controles meer geweest, terwijl het park een vrijstaat is voor criminelen en arbeidsmigranten uit onder meer Polen en Bulgarije.

Twee jaar na de controle blijkt dat Resort Rivierendal door enkele hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries werd gebruikt. Ze woonden er en hadden er afspraken, zo blijkt uit het politiedossier dat in handen is van Omroep Gelderland.

Omstreden zakenman

Opvallend is dat het vakantiepark beheerd wordt door de stichting Comfort Parcs, van de omstreden vastgoedondernemer Chris Kraijpoel (53) uit Soest. Hij werd in 2022 bij het Arnhems gerechtshof veroordeeld tot 13 maanden celstraf voor fraude bij aankoop van een vakantiepark in Weert, ook onderdeel van Comfort Parcs. De zakenman is hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Yab Yum

Kraijpoel kocht in 2011 de beruchte Amsterdamse seksclub Yab Yum voor vier miljoen euro en figureert al ruim twee decennia in onderzoeken naar georganiseerde misdaad. Hij is een goede bekende van enkele sleutelspelers in de Amsterdamse onderwereld.

Moordaanslag

De Soester vastgoedondernemer werd in 2016 tot vier jaar cel veroordeeld voor onder meer witwassen en faillissementsfraude. Eind 2019 werd hij veroordeeld tot acht maanden cel vanwege het vervalsen van bankbrieven. In januari 2022 werden drie verdachten veroordeeld tot zes jaar cel voor het voorbereiden van een moordplan op Chris Kraijpoel, bij zijn woning in Soest, in maart 2021.

Angst

Laurys Bennink, gemeenteraadslid voor de VVD Neder-Betuwe, pleit voor nieuwe controles op vakantiepark Resort Rivierendal, maar heeft tot op heden nog niet de hele gemeenteraad meegekregen. Hij zegt dat de situatie onderschat wordt. Andere bronnen hebben het over angst voor de bewoners op het park en de onverschilligheid die er bij de gemeente zou heersen om daadkrachtig op te treden. Nieuwe controles kosten nu eenmaal geld.

Grote fout

Volgens VVD’er Bennink had de aankoop in 2014 van het vakantiepark door Comfort Parcs sowieso geweigerd moeten worden. Tegen Omroep Gelderland zegt hij: ‘De gemeente heeft nagelaten om de nieuwe eigenaar via een Bibob-toets te screenen op banden met het criminele circuit. Een zoekslag op Google was destijds voldoende geweest om hem een vergunning te weigeren. De gemeente heeft hier een grote fout gemaakt.’

Geliefd

In het politiedossier rond de moord op Peter R. de Vries komt Resort Rivierendal een paar keer voor. De beschermde Poolse getuige ‘Eddy’ vertelde de recherche eerder hoe geliefd het vakantiepark in Ochten was bij zijn handlangers. Toezicht op het park is er nauwelijks. Volgens bewoners is er hooguit eens per week een medewerker van het park bij de receptie.

Tientallen kavels

Vastgoedondernemer Chris Kraaijpoel zegt in een reactie tegenover Omroep Gelderland dat eventuele misstanden rondom arbeidsmigranten de eigenaar niet valt aan te rekenen, omdat het vakantiepark is onderverdeeld in tientallen kavels, waarvan een groot gedeelte van de chalets eigendom is van particulieren.

Over de aanwezigheid van een verdachte in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, reageert Kraaijpoel:

‘Comfort Parcs heeft aan de betreffende Poolse verdachte geen chalet verhuurd. Eerst onlangs (achteraf) is gebleken dat deze persoon kennelijk een chalet heeft gehuurd van een particuliere eigenaar van een van de chalets op een van de parken. Dit zou hebben plaatsgevonden in de periode ruim voorafgaand (tot aan een jaar voor) de aanslag op Peter R. de Vries. Comfort Parcs was niet bekend met deze huurder en heeft geen enkele bemoeienis gehad met de verhuur van het chalet aan hem.’

Bekijk hieronder de mini-docu die misdaadjournalist Martijn Haas van Omroep Gelderland maakte over het vakantiepark. Hij sprak met bewoners en mensen uit de omgeving.