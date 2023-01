Beschermde getuige: ‘Verdachte moord De Vries sprak over ontvoeren Rutte’

Print This Post

De criminele organisatie die verantwoordelijk is voor de moord op Peter R. de Vries zou plannen hebben gehad om premier Mark Rutte te ontvoeren. De beschermde (Poolse) getuige (in het dossier “Eddy” genoemd) heeft dit naar eigen zeggen gehoord van Krystian M., die wordt verdacht van het aansturen van de moord op De Vries. Dat schrijft NU.nl op basis van een verklaring die door de website is ingezien.

De verklaringen van Eddy spelen een belangrijke rol in het proces tegen de verdachten van de moord op de misdaadjournalist. Eddy (ook opgevoerd als “getuige 5089”) linkt de uitvoerders van de liquidatie aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Extra beveiligd

In een verhoor van vorige maand zei Eddy dat er ook plannen waren om Rutte te ontvoeren. Dat kreeg hij naar eigen zeggen te horen van Krystian M., vlak na de moord op De Vries. De premier werd twee maanden na de dood van de misdaadjournalist in juli 2021 extra beveiligd vanwege dreiging. In de omgeving van Rutte zouden ‘spotters’ zijn gezien.

In september 2022 werd de beveiliging van Rutte opnieuw opgeschroefd. Ook prinses Amalia werd vanaf dat moment extra beveiligd. Zij moest noodgedwongen haar studentenhuis in het centrum van Amsterdam verlaten. Ook hier zou het gaan om dreigingen vanuit het criminele milieu.

‘Oom’

M. zou hebben gezegd dat ‘die mensen echt sterk zijn’ en dat ‘ze ook de premier wilden ontvoeren’. Toen de politie Eddy vroeg of hij wist wie M. bedoelde met ‘die mensen’, zei hij dat M. het weer over ‘oom’ had.

Krystian M. zou de opdracht van een Marokkaanse man die hij ‘oom’ noemde hebben gehad, en er zou 150.000 euro mee gemoeid zijn. Een concrete naam noemde M. nooit, maar hij omschreef die ‘oom’ als degene die ook achter de moord op de advocaat van Nabil B. en de broer van de kroongetuige zit. Eddy concludeert zelf dat het om Taghi gaat.

‘Vijand van de chef’

In eerdere verklaringen die Eddy in november 2021 bij de politie heeft afgelegd zei hij dat er op een journalist werd gejaagd, ‘een vijand van de chef’. De naam van Ridouan Taghi viel niet in deze verklaringen. Taghi zelf heeft ontkend opdracht te hebben gegeven voor de moord op Peter R. de Vries, en wordt er op dit moment niet voor vervolgd.

De nieuwe verklaring van Eddy is recent toegevoegd aan het dossier in de strafzaak naar de moord op De Vries, die vrijdag verder gaat met een pro-formazitting.

Samengevoegd

De Amsterdamse rechtbank besloot op 1 november 2022 dat de twee strafzaken naar de moord moeten worden samengevoegd. De ene strafzaak gaat over de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries (13Iraklia) en de ander naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen (26Hendon).

