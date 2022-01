Eis: tot zeven jaar voor voorbereiden liquidatie van Soestenaar

Tegen twee Hagenaars en een Amsterdammer is donderdag voor de rechtbank in Den Haag respectievelijk zeven en zes jaar celstraf geëist omdat ze voorbereidingen troffen om zakenman Chris Kraijpoel bij zijn woning in Soest te liquideren. De zaak kwam aan het rollen nadat er bij de inlichtingendienst van de politie informatie was binnengekomen over een op handen zijnde liquidatie in Soest.

Gangster crew

Op 13 maart vorig jaar kwam die informatie binnen. Drie dagen later hield de politie een 36-jarige Hagenaar aan op verdenking van het voorbereiden van moord. De info was concreet genoeg voor de politie om WhatsApp-chats van verdachten te pakken te krijgen.

De 36-jarige Hagenaar had in de periode van 4 tot 16 maart intensief WhatsApp-contact met de 26-jarige Hagenaar, volgens het OM ging dat over de te plegen liquidatie. Het OM ziet de 26-jarige Hagenaar als de ‘makelaar’ die namens een onbekend gebleven opdrachtgever de liquidatie-opdracht had uitgezet. De 36-jarige was volgens de officier van justitie van plan een carrière in de liquidaties op te bouwen. ‘Laat me ook in de agga gangster crew bro’, appte hij aan de 26-jarige Hagenaar. Die antwoordde: ‘Na dit kijke we wnt hou me circle klein zeg j eerrlijk ma we kijke het aan gwn’.

Op 9 maart zou de 36-jarige Hagenaar aan zijn moeder hebben ge-appt:

Was aan het w8en om op iemand te schieten, voor 4000 euro. Maar die gene was er niet.

Een week later werd hij aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie in Soest.

Kalashnikovs

Twee maanden later volgden de aanhoudingen van de 26-jarige Hagenaar en een 20-jarige Amsterdammer.

De 20-jarige Amsterdammer heeft volgens het OM tijdens de voorbereidingen gechauffeurd in de Opel Zafira van zijn vader. Ook zou hij beschikt hebben over een Kalashnikov. Aan een undercover-agent verklaarde hij dat hij in december 2020 in Servië vijftien kalashnikovs had gekocht. In zijn woning is ook munitie voor dergelijke vuurwapens aangetroffen. En op zijn telefoon is een filmpje aangetroffen van hem met een Kalashnikov en patroonmagazijnen.

Camerabeelden

Op verschillende momenten waren de 36-jarige Hagenaar en de 20-jarige Amsterdammer volgens het Openbaar Ministerie in buurt van de Soester woning van Kraijpoel. Op 5 maart was de Opel Zafira te zien op camerabeelden vanuit de woning. Het beoogde slachtoffer zag zelf twee mannen met hoodies die zich verdacht gedroegen en schrok daar erg van. Mogelijk ging het hierbij om een voorverkenning. Later werden op de telefoon van de 36-jarige Hagenaar ingezoomde beelden van de woning aangetroffen.

Op 9 maart waren de twee volgens het OM weer bij de woning, maar toen zat het beoogde slachtoffer in detentie. Dat past volgens het OM op het appje dat de 36-jarige Hagenaar die dag aan zijn moeder stuurde. Kraijpoel moest nog een straf uitzitten van een oude witwaszaak.

Jerrycan benzine

Op 7 april 2021 trof de politie in de buurt van de Soester woning een witte Volkswagen Caddy aan die daar al geruime tijd stond. Onderzoek leerde dat het hier ging om een gestolen auto met valse kentekenplaten. Die was daar op 9 maart achtergelaten door twee mannen die daarna in de eerder genoemde Opel Zafira waren gestapt. In de Volkswagen Caddy (een diesel) werd een jerrycan met benzine aangetroffen. Die was volgens justitie vermoedelijk bedoeld om daarmee de vluchtauto na de liquidatiepoging in de brand te steken.

