Opdrachtgever van explosies in Rotterdam voor de rechter

Een Amsterdammer die wordt verdacht van het inhuren van mensen om bommen te laten afgaan als dreigement in een drugsoorlog, staat vrijdag voor de rechter.

Conflict

Imad L. (26) zou in een week tijd meerdere mensen hebben ingehuurd om bommen te laten afgaan, bij families van de partijen waar hij een conflict mee had. Dit schrijft het AD vrijdag. ‘Als de schuld van “enkele tonnen” niet wordt betaald, breekt de hel los. ‘Met deze man kun je beter niet fucken.’

Vuurwerkbom

Imad L. laat twee mannen eind april weten dat ze enkele tonnen in euro’s of drugs moeten betalen. Maar dat doen ze niet. In de ochtend van 24 april, een dag later, ontploft aan de Rotterdamse Crooswijkseweg een vuurwerkbom. Een dag later gaat ook in de Van Speykstraat een explosief af.

Dat is niet voor de deur van de bedreigde mannen zelf. De aanslagplegers lijken het direct op hun familieleden te hebben gemunt. Op woensdagochtend 26 april om 6.00 vliegt een kogelregen door de trappenhal van een portiekflat aan de Van Speykstraat.

Teller

De zaak met vijf aanslagen staat symbool voor de explosieproblematiek waarmee Nederland worstelt, schrijft het AD. Begin juli stond de teller landelijk al op 303 ontploffingen, in heel 2022 waren dat er 325. Eenderde van de aanslagen vond plaats in Rotterdam. In 2021 telde deze regio er nog maar twaalf, nu staat de teller halverwege het jaar al op 96.

Het gros van de aanslagen heeft met drugs te maken. De ruzies ontstaan als criminelen van elkaar stelen of de opsporingsdiensten partijen in beslag nemen, aldus de krant.

Sinds L. vastzit is het bij de getroffen adressen rustig gebleven. Hij werd eind april aangehouden, net als drie minderjarigen.