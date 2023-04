Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Henk Rommy

Connect on Linked in

De officier van justitie in Amsterdam heeft hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van Henk Rommy alias de Zwarte Cobra. Rommy werd recent vrijgesproken van het opdracht geven voor een dubbele moord in Antwerpen in 1993, op drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin. Dat heeft de advocaat van Rommy, Mark Teurlings, aan Crimesite laten weten.

Horen zeggen

Het Openbaar Ministerie had in februari 22 jaar cel geëist tegen de 72-jarige Rommy, die lange tijd in de Verenigde Staten een straf voor betrokkenheid bij drugshandel uitzat.

De rechtbank zei in het dossier wel aanwijzingen te hebben gezien voor betrokkenheid van Rommy maar vond het bewijs toch onvoldoende. Het bewijs dat het OM had aangeleverd komt vooral van getuigen. De rechtbank oordeelde dat al die verklaringen ‘van horen zeggen’ waren. Bovendien zijn die verklaringen wisselend en zijn de verklaringen soms ook tegenstrijdig aan elkaar.

Alle vertrouwen

Advocaat Teurlings toonde zich twee weken zeer tevreden en opgelucht over de vrijspraak. Hij had er bij de officieren van justitie op aangedrongen geen beroep in te stellen en daarbij laten weten dat hij nog meer bewijs in handen heeft gekregen voor zijn standpunten die mede tot vrijspraak hebben geleid.

Teurlings: ‘Dat heeft kennelijk niet mogen baten. Ik heb alle vertrouwen in een procedure bij het gerechtshof.’