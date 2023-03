Henk Rommy (72) vrijgesproken van dubbele moord Antwerpen

Connect on Linked in

Henk Rommy (72), alias “De Zwarte Cobra”, is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het opdrachtgeven voor de dubbele moord in Antwerpen in 1993, waar drugshandelaar Henie Shamel en diens vriendin om het leven kwamen. Het OM has vorige maand 22 jaar cel geëist.

De rechtbank zegt aanwijzingen te zien voor betrokkenheid van Rommy, maar vindt het bewijs onvoldoende. Rommy’s advocaat Mark Teurlings zegt met de vrijspraak ‘erg blij’ te zijn ‘na 22 jaar werken en wachten’.

Passage

Rommy werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor een dubbele moord in Antwerpen in de nacht van 8 op 9 mei 1993. Bij die aanslag kwamen de 55-jarige Henie Shamel en zijn 44-jarige vriendin om het leven. Zij werden doodgeschoten terwijl ze in een auto zaten. In het Passage-proces werden eerder voor deze aanslag drie uitvoerders veroordeeld.

Wisselende verklaringen

In het dossier zijn getuigenverklaringen opgenomen waarin belastend wordt gesproken over Rommy. Deze verklaringen zijn volgens de rechtbank echter alle ‘van horen zeggen’. Ook stelt de rechtbank vast dat de getuigen wisselende en uiteenlopende verklaringen hebben afgelegd over de rol van Rommy.

Daarnaast heeft de verdediging veel van de getuigen niet kunnen ondervragen door onder andere het tijdsverloop. Daarom vindt de rechtbank de getuigenverklaringen op zichzelf onvoldoende als bewijsmateriaal.

Telecomgegevens



Het dossier bevat naast de getuigenverklaringen ook telecomgegevens. Hieruit kan worden opgemaakt dat er contact was tussen Henk Rommy en drugshandelaar Henie Shamel over geld. Daarnaast kan worden vastgesteld dat er in de periode rondom de moordaanslag telefonische contacten waren tussen Rommy en de uitvoerders van de dubbele moord.

Volgens de rechtbank is het gezien die telecomgegevens mogelijk dat Rommy opdracht heeft gegeven voor de moordaanslag, maar is er samen met de belastende getuigenverklaringen te weinig bewijs voor.

De volledige uitspraak staat hier.

