Openbaar Ministerie wil 22 jaar cel voor Henk Rommy wegens dubbele moord

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van 22 jaar geëist tegen Henk Rommy (71) voor het uitlokken van de moord op Henie Shamel (55) en diens vriendin (44), in Antwerpen in de nacht van 8 op 9 mei 1993.

La Serpe

Rommy kwam in 1993 met een aantal anderen in beeld in het politieonderzoek met de naam Cobra. Nadat de zaak in 1995 op de plank werd gelegd kwamen Rommy en onder meer Jesse R. in het onderzoek Passage in 2007 opnieuw in beeld doordat Peter La Serpe als kroongetuige verklaringen tegen hen begon af te leggen. Er werd er een gerechtelijk vooronderzoek tegen Rommy geopend. Hij zat op dat moment in de Verenigde Staten een jarenlange gevangenisstraf uit. Zijn zaak is daarom toentertijd niet meegenomen in Passage.

Geschorst

Op 22 januari 2021 werd hij, nadat hij zijn straf had uitgezeten, door de Verenigde Staten aan Nederland uitgeleverd. Hij moest toen eerst in Nederland een oude straf uitzitten, waarna hij kon worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Antwerpen. Medio juni vorig jaar werd zijn voorlopige hechtenis geschorst.

In 2013 en 2017 zijn de drie andere verdachten respectievelijk door de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld voor hun rol bij de dood van de man en de vrouw in Antwerpen. Siegfried S. is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op de man en het medeplegen van de doodslag op de vrouw. Kenny R., die er ook van verdacht werd te hebben geschoten, is in april 2003 verongelukt en daarom niet vervolgd.

Vier getuigen

Vier getuigen hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat Rommy de opdracht had gegeven het 55-jarige slachtoffer te doden. Een van de getuigen is de kroongetuige Peter La Serpe, over wie zowel rechtbank als gerechtshof in verschillende Passagezaken heeft geoordeeld dat zijn verklaringen betrouwbaar zijn. Een schuld wegens een drugsdeal die verdachte bij het latere slachtoffer had zou daar de reden zijn. Liquideren is goedkoper dan betalen, zo zou de verdachte volgens verschillende getuigen hebben geredeneerd.

Omdat de feiten zo ernstig zijn is de vervolging van Rommy, ook zoveel jaren na de feiten nog steeds op zijn plek, aldus het OM. Het Openbaar Ministerie zegt dat het Rommy veel eerder voor de rechter had willen brengen maar dat dit niet mogelijk was doordat hij voor een xtc-zaak naar de Verenigde Staten werd overgebracht.

Rommy’s advocaat bracht eerder naar voren dat de Nederlandse politie en justitie hebben meegewerkt aan de uitlokking door criminele burgerinfiltranten in Spanje, en de uitlevering door Spanje van Rommy aan de VS.

Rommy ontkende maandag voor de rechtbank de moordopdracht te hebben gegeven. Vanmiddag en morgen komt zijn advocaat aan het woord in het pleidooi.

