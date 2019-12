Ridouan Taghi overgebracht naar EBI in Vught (UPDATE)

Connect on Linked in

Ridouan Taghi (41) is in de nacht van woensdag op donderdag vanuit Dubai overgebracht naar Nederland. Hij is uitgezet door de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) en als ongewenst vreemdeling op een vliegtuig gezet.

Daardoor is een uitleveringsprocedure in de VAR niet aan de orde. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig overgebracht. Vanaf het vliegveld is hij ondergebracht in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Taghi werd maandag opgepakt in Dubai waar hij verbleef in een villa op het palmeiland.

Advocaat Inez Weski van Taghi spreekt van ‘een ontvoering’. Volgens haar is hij zonder enige vorm van juridische procedure de VAR uitgezet.

Taghi is verdachte van opdracht geven voor een reeks liquidaties in het Marengo-proces. Hij en zijn advocaat Inez Weski legden recent de verdediging neer uit protest. Zij ergerden zich eraan dat er door het Openbaar Ministerie geen dossierstukken tegen Taghi werden gevoegd terwijl in de media Taghi steeds sterker werd beschuldigd, op basis van stukken van justitie.

Weski de verdediging nu opnieuw op zich nemen. Ze had al laten weten dat ze nog steeds zijn advocaat is.