Opgepakte Colombiaan cocaïnewasserij Nijeveen kreeg 32 jaar cel in VS

Connect on Linked in

Een van de verdachten die op 7 augustus 2020 werd opgepakt bij een opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen is de 40-jarige Colombiaanse drugscrimineel Alejandro C. Hij werd in 2010 in de Verenigde Staten veroordeeld tot 32 jaar cel en in 2018 vervroegd vrijgelaten, waarna hij terugkeerde naar Colombia. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Tijdens de inval van een arrestatieteam afgelopen zomer was Alejandro C. aanwezig in de cocaïnewasserij in een manege in Nijeveen. Volgens de politie was de cocaïnewasserij de grootste die ooit in Nederland is aangetroffen. Volgens justitie was de jaaromzet van het lab goed voor ruim 2,1 miljard euro.

Steenkool

In de cocaïnewasserij werd met een chemisch proces cocaïne geëxtraheerd uit steenkool. Op de locatie in Nijeveen werden naast de cocaïnewasserij ook tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnebase aangetroffen. De productiecapaciteit van de wasserij werd geschat op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag.

Grote partijen heroïne

De Colombiaan was de leider van een grote drugsorganisatie, die begin dit millennium jaarlijks 250 miljoen dollar heroïne Amerika in smokkelde. In 2005 werden achttien handlangers en familieleden van C. gearresteerd. Sommigen kregen tientallen jaren cel.

Uitgeleverd

In 2008 werd Alejandro C. opgepakt in de Colombiaanse stad Medellín, in 2009 werd hij uitgeleverd aan de VS. Daar krijgt hij een jaar later 32 jaar celstraf, maar wegens goed gedrag hoeft hij maar eenderde van zijn straf uit te zitten. Begin 2018 werd hij uitgezet naar Colombia.

Donderdag was er in de rechtbank in Amsterdam een pro-formazitting tegen enkele verdachten in de strafzaak van de cokewasserij, waaronder C. De verdachten kwamen in beeld via de gekraakte chatdienst Encrochat.

Op 14 april gaat de strafzaak verder.