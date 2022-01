Opgepakte verdachte op A2 is 36-jarige man uit Utrecht

Connect on Linked in

De verdachte die donderdagmiddag is gearresteerd tijdens een politieactie op de A2 wegens een verdachte situatie rondom de beveiliging van misdaadjournalist John van den Heuvel is een 36-jarige man uit Utrecht. Hij zit volgens een politiewoordvoerder nog vast. Het politieonderzoek naar het incident loopt nog.

De verdachte Utrechtenaar werd opgepakt toen hij in een Audi RS3 te dicht en te lang op de gepantserde politieauto zou hebben gereden waarin Van den Heuvel zat. De A2 tussen Maarssen en Breukelen werd daarop door de politie in beide richtingen afgesloten.

‘Veiligheidsprotocol’

De misdaadjournalist van De Telegraaf bevestigde tegenover het Algemeen Dagblad dat er een ‘incident’ was op de A2, waarbij zijn beveiligers een ‘veiligheidsprotocol’ volgden. Volgens Van den Heuvel leek het er op dat hij werd klemgereden. Ook zouden er motoren op de weg zijn gezien, die later hard wegreden. Over die motoren is later niets meer naar buiten gebracht.

Criminele antecedenten

Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft daarop de Audi RS3 van de snelweg gehaald en de 36-jarige man uit Utrecht aangehouden. Die zou volgens een politiebron criminele antecedenten hebben. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de Audi onderzocht, maar geen explosieven aangetroffen.

Hoofdkantoor

Van den Heuvel werd vervolgens uit veiligheidsoverwegingen naar het gebouw van Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen gebracht. Deze dichtstbijzijnde politielocatie werd tijdelijk extra beveiligd met zwaarbewapende eenheden.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel wordt al geruime tijd zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) vanwege een dreiging op zijn leven.