Opnieuw aanslag in Mechelen

In de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen is zondagnacht een explosief tegen de voorgevel van een woning gegooid. Er is sprake van materiële schade. Niemand geraakte gewond. Dat meldt het Antwerpse parket maandag.

De aanslag vond om 03.20 plaats, nadat onbekenden enkele explosieven richting de voordeur van de woning aan de Jeanne Hellemansstraat hadden gegooid. De portiekhal en drie auto’s raakten daarbij beschadigd.

Een forensisch team en explosievenexperts (DOVO) hebben onderzoek gedaan. Het parket meldt dat een mogelijke link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.

Brandbom

Het is de tweede aanslag in Mechelen in tweeënhalve week tijd. In de nacht van 15 op 16 februari werd in de Bethaniënstraat in Mechelen een brandbom tegen de voordeur van een pand geplaatst. Bij de explosie vielen geen gewonden. Er was wel sprake van schade aan de voordeur, de gevels van twee woningen en aan een geparkeerd voertuig. Een 19-jarige Nederlander werd voor deze aanslag aangehouden als verdachte.

