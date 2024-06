Opnieuw drugslab aangetroffen in dezelfde straat in Someren

Connect on Linked in

Op de Bergdijk in Someren is woensdag een drugslab ontdekt. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

(Foto: het drugslab in Someren dat in december 2020 werd aangetroffen)

In het drugslab werden synthetische drugs gemaakt. Wat voor soort drugs precies is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en wordt daarbij ondersteund door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Er zijn drie verdachten aangehouden.

Amfetaminelab

In december 2020 werd bij een inval in een loods aan de Bergdijk in Someren ook al een drugslab aangetroffen. Het ging toen om een groot amfetaminelab. In een woning bij de loods werden tientallen vuurwapens aangetroffen. Ook toen werden drie verdachten aangehouden. Die werden in januari 2023 veroordeeld tot celstraffen tot negen jaar.