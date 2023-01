Negen jaar cel voor zeer grote amfetamineproductie

Connect on Linked in

De rechtbank Den Bosch heeft zes mannen bestraft met celstraffen tot negen jaar voor hun bijdrage aan de grootschalige productie van amfetamine, in het politie-onderzoek 26Leie. De verdachten zijn mannen uit Neerkant (67 jaar), Eindhoven (37), Nijmegen (49), Helmond (43) en Deurne (40 en 57). Ze waren betrokken bij een groot en werken lab in Neerkant. Justitie had tot twaalf jaar cel geëist.

Buitenland

Het onderzoek van het landelijk parket werd gestart nadat er informatie was binnengekomen over een smokkel en productie van synthetische drugs. het onderzoek leidde tot een inval van de politie in het Brabantse Neerkant op 25 februari 2021. In een schuur van een boerderij met een aantal bijgebouwen van een hoveniersbedrijf, was een werkend drugslab aanwezig. Op het terrein stonden verschillende chemicaliën en productiemiddelen om op grote schaal en professionele wijze amfetamine te produceren.

In totaal hebben de verdachten 1.400 liter amfetamineolie geproduceerd.

Cryptotelefoons

De 67-jarige verdachte is eigenaar van het terrein en verhuurde dat sinds begin 2020 aan de verdachten uit Deurne. Uit chatgesprekken die de verdachten met elkaar voerden via cryptotelefoons blijkt dat zij in het drugslab bezig waren met de productie van synthetische drugs. Op het terrein stond ook een camper die werd gebruikt als slaapplaats voor de laboranten. Daarin werd een geladen automatisch vuurwapen en munitie gevonden.

In Someren werden in een loods achter een woning goederen en chemicaliën gevonden die wijzen op het produceren en/of bewerken van BMK en amfetamine. In de woning lag nog eens ongeveer 85 liter amfetamine-olie.

Leermeester

Uit ontsleutelde chatgesprekken op de cryptotelefoons blijkt volgens de rechtbank dat de Eindhovenaar (37) zich ontpopte als een leermeester die de verdachten uit Helmond en Nijmegen aan het opleiden was tot laborant. Zij werkten allen voor de mannen uit Deurne, die de hoogste straffen krijgen.

Volgens de rechtbank had de 40-jarige verdachte uit Deurne een leidinggevende rol. Hij was een van de initiatiefnemers. Samen met zijn schoonvader zocht hij herhaaldelijk naar locaties om labs in te richten en haalde eigenaren over om met hen in zee te gaan. Als de locaties eenmaal in gebruik waren, stuurde de schoonzoon de laboranten aan.

Export metamfetamine

Verder heeft de 40-jarige verdachte uit Deurne zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de export van bijna 8 kilo metamfetamine naar Duitsland. Zijn schoonvader wordt vrijgesproken voor dit feit.

De 67-jarige man uit Neerkant die zijn terrein verhuisde krijgt de laagste straf. Het is voor de rechtbank niet komen vast te staan dat hij zelf een van de initiatiefnemers was. Hij krijgt een gevangenisstraf van twee jaar.

De hoofdverdachte krijgt drie jaar minder dan geëist. De rechtbank weegt in zijn voordeel dat hij nog geen strafblad had, en overigens vindt de rechtbank de negen jaar cel de ‘ernst van de feiten voldoende tot uitdrukking brengt.’

Een man uit de regio Utrecht die de ketels voor het lab in Neerkant leverde, en ook voor een reeks andere labs, kreeg in september vorig jaar zeven jaar cel.

Vijver met chemisch afval

De rechtbank signaleert dat de afvalstoffen bij de productie van synthetische drugs grote risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen. In Someren stond een gestolen bakwagen met valse kentekenplaten die was volgeladen met afval uit het drugslab. Honderden jerrycans en vaten waren stukgesneden om zoveel mogelijk afval in de wagen kwijt te kunnen.

De rechtbank gaat ervan uit dat dit afval had moeten worden verbrand. In Neerkant werden vanuit de productieruimte chemicaliën naar buiten geloosd waardoor een vijver met chemisch afval ontstond.