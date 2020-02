Opnieuw een drugslab in Eemnes

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond een drugslab aangetroffen in een woning aan de Veldweg in Eemnes (bij Laren). Rond middernacht is er een 35-jarige man uit Eemnes opgepakt als verdachte. Het is de tweede keer in korte tijd dat in Eemnes een drugslab is gevonden.

Ontmanteld

Naar aanleiding van meldingen over verdachte omstandigheden in de wijk hield de politie de woning op donderdagavond in de gaten. Omdat er aanwijzingen waren dat er drugs geproduceerd werden, viel een arrestatieteam om 23.00 de woning binnen. Daar werd een drugslab gevonden. Het pand is ’s nachts bewaakt en vrijdag ontmanteld. De omvang van het lab en om welke drugs het gaat is nog onbekend.

Crystal methlab

Op 16 februari werd bij een villa aan de Te Veenweg in Eemnes ook al een drugslab gevonden. De crystal meth die de politie daar aantrof had een straatwaarde van 16 miljoen euro.