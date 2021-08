Opnieuw enorme lading cocaïne in Rotterdamse haven gepakt

Connect on Linked in

Naar nu bekend is geworden is dinsdag jl in de haven van Rotterdam een partij cocaïne van 4000 kilo onderschept. De drugs waren verstopt in twee containers met een lading ananaspulp. De containers waren afkomstig uit Costa Rica.

De cocaïne werd gevonden na gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en het Harc-team. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Bananenpulp

Het is in korte tijd de zoveelste grote hoeveelheid coke die in de haven van Rotterdam wordt gepakt. Eerder deze maand werd een lading van 2100 kilo onderschept die was verborgen in een container met bananenpulp. Vorige maand werden ook al twee grote cokevangsten gedaan. Eerst werd een partij van 3001 kilo onderschept, daarna een lading van 1543 kilo.