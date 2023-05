Opnieuw explosie bij Suri-Change, ditmaal in Den Haag

Print This Post

Bij een geldwisselkantoor van Suri-Change aan de De Heemstraat in Den Haag is zondagnacht een explosie geweest. De schade bleef beperkt tot de voordeur, niemand raakte gewond. Afgelopen week waren er ook explosies bij vestigingen van Suri-Change in Amsterdam en Rotterdam.

Bij de politie kwam rond 02.15 de melding binnen dat er een knal was gehoord op de De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk. Ter plaatse bleek er bij het geldwisselkantoor iets tot ontploffing te zijn gebracht, waardoor er flinke schade was aan de voordeur van het pand.

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Inval

Bij een filiaal van Suri-Change waar zaterdagavond aan de Westkruiskade in Rotterdam een explosie plaatsvond, deed de politie in maart een inval op verdenking van witwassen. Er werden toen vijf mannen van 45, 49, 53, 54 en 73 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel.