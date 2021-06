Opnieuw explosief bij Poolse supermarkt in Beverwijk

Connect on Linked in

Een 19-jarige man uit Amstelveen is zaterdagnacht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van een explosief kort daarvoor bij een Poolse supermarkt in winkelcentrum de Beverhof. Het is de derde keer dat de supermarkt het doelwit is van een incident. In december vonden al twee keer explosies plaats bij de winkel.

De politie kreeg rond 01.00 een melding binnen van een verdachte situatie bij de supermarkt in Beverwijk. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een verdachte wegrennen. Die werd kort daarna op de Breestraat aangehouden. Bij de Poolse supermarkt werd een explosief aangetroffen. Specialisten hebben het explosief veilig verwijderd en forensisch onderzoek verricht.

De recherche meldt verder onderzoek te doen naar het incident en zoekt getuigen. Hierbij wordt ook onderzocht of er mogelijk een relatie is met eerdere incidenten op deze locatie. De politie denkt dat vermoedelijk meer personen betrokken zijn bij het plaatsen van het explosief.

De Poolse supermarkt in het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof was nog in aanbouw toen er in de vroege ochtend van 9 december een explosief afging. Drie dagen later vond er bij het al gehavende winkelpand opnieuw een explosie plaats die forse schade veroorzaakte aan de voor- en achtergevel.

In mei zijn vier verdachten van 20 tot 26 jaar uit Amsterdam opgepakt voor een reeks aanslagen op Poolse supermarkten.