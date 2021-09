Opnieuw geweldsdode in Almelo

Connect on Linked in

In Almelo is rond middernacht in een park een 54-jarige man doodgestoken. Een arrestatieteam heeft rond 08.30 op zaterdagmorgen een verdachte aangehouden. Voorbijgangers troffen het slachtoffer aan in het Schelfhorstpark. Ze probeerden hem te reanimeren en belden 112, maar de man bleek al te zijn overleden toen hulp arriveerde.

De politie heeft vanochtend in de Boddenstraat een inval gedaan. Of daar ook de 29-jarige man uit Almelo is aangehouden zegt de politie niet. Bij het sporenonderzoek in het Schelfhorstpark is zaterdagochtend ook een helikopter ingezet.

In nog geen twee weken vielen er in Almelo drie doden door geweld. Op 15 september werd een 56-jarige vrouw dood aangetroffen in de kofferbak van een auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis.

Op 17 september werden een 70-jarige vrouw en haar 52-jarige nicht doodgestoken. De vermoedelijke dader was psychotisch en werd door de politie neergeschoten. Hij ligt in coma in het ziekenhuis.