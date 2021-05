Opnieuw handgranaat bij garagebedrijf in Breda

Connect on Linked in

Voor een garagebedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is zaterdagavodn rond 23.30 opnieuw een handgranaat gevonden, zo meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving is afgezet. In januari werd bij hetzelfde bedrijf ook al een handgranaat aangetroffen.



Een week geleden werd bij een bakkerij aan de Baliëndijk in Breda ook voor de tweede keer een handgranaat gevonden. Het explosief was tegen de rolluik van de winkel geplaatst. Dat gebeurde in oktober 2020 ook. De bakkerij is van dezelfde eigenaar (een 39-jarige Bredanaar) als het bedrijf waar zaterdagavond een handgranaat is gevonden.

De politie zegt het incident hoog op te nemen. Een rechercheteam stelt een uitgebreid onderzoek in.

Volgens anonieme bronnen van De Telegraaf heeft de Bredanaar de leiding van de organisatie rond “Piet Costa” overgenomen en is hij het doelwit van een ex-lid van de groepering. Ook de schietpartij in de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart waarbij op 16 mei de 27-jarige Ayla Mintjes overleed, zou met dat conflict te maken hebben.