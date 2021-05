Handgranaat bij bakkerij Breda, ‘mogelijk verband met cocaïneconflict’

Connect on Linked in

Bij een bakkerij aan de Baliëndijk in Breda is zaterdagnacht opnieuw een handgranaat gevonden. Het explosief was tegen de gevel van de winkel geplaatst. Dat gebeurde in oktober 2020 ook. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp onschadelijk gemaakt. De Telegraaf schrijft op basis van anonieme bronnen dat de vondst mogelijk verband houdt met een onderwereldconflict binnen de groep rond vermeend crimineel kopstuk Roger P., alias “Piet Costa”.

Reeks incidenten

Om 00.40 kreeg de politie een anonieme melding binnen dat er een explosief tegen de rolluik van de bakkerij aan de Baliëndijk in Breda was geplaatst. De omgeving rond de bakkerij werd afgezet en op verzoek van een explosievenspecialist van de politie werd de EOD ingeschakeld. Die heeft de handgranaat onschadelijk gemaakt. Forensische en tactische rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

In oktober vorig jaar werden ook een explosief en enkele patronen aangetroffen bij hetzelfde pand. Een dag eerder werd een 39-jarige Bredanaar voor zijn woning beschoten. Hij raakte niet gewond. In de gevel van zijn woning zaten meerdere kogelinslagen.

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 werden een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. De vondsten van de explosieven en munitie stonden volgens de politie vermoedelijk in verband met het eerdere schietincident omdat daar bedrijven gevestigd zijn van de 39-jarige Bredanaar en zijn familie.

“Piet Costa”

Volgens anonieme bronnen van De Telegraaf heeft de Bredanaar de leiding van de organisatie rond “Piet Costa” overgenomen en is hij het doelwit van een ex-lid van de groepering. Ook de schietpartij in de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart waarbij vorige week de 27-jarige Ayla Mintjes overleed, zou met dat conflict te maken hebben.

Zowel Het Parool als De Telegraaf stellen op basis van anonieme bronnen dat de aanslag in de Maassluisstraat te maken heeft met een conflict tussen twee groepen uit Rotterdam die in de cocaïne-import zaten.

130 miljoen

Het conflict draait om 130 miljoen euro van de Rotterdamse crimineel Roger P., alias “Piet Costa”. Dat geld, afkomstig uit cocaïneopbrengsten, zou gestolen zijn door P.’s voormalige partner Ali D.. In het kader van dit conflict zouden al verschillende aanslagen zijn gepleegd, onder andere op Ibrahim Azaim, op 10 mei 2020 in Rotterdam.

De recherche onderzoekt of de vondst van de handgranaat in Breda iets te maken heeft met de vorige incidenten.