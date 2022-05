Opnieuw jarenlange celstraffen voor No Surrender-leiders in hoger beroep

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers (57) veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Oprichter Klaas Otto (54) krijgt van het hof drie jaar cel, evenals Rico R. (45). De drie kopstukken van de verboden motorclub zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld of fraude.

Een vierde voormalig No Surrender-lid, Ayhan B. (54), krijgt 30 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk. Hij was beveiliger van Henk Kuipers bij de motorclub. Een vijfde verdachte, de 64-jarige Fred W., (geen lid van de motorclub) werd veroordeeld tot 22 maanden celstraf, waarvan vijftien voorwaardelijk. Hij riep de hulp in van Kuipers bij het afpersen van zakenrelaties.

Alle feiten vonden plaats van 2014 tot en met 2017.

Veroordeling bij rechtbank

Eind 2020 werden Henk Kuipers, Klaas Otto en twee andere voormalige kopstukken van No Surrender door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Kuipers kreeg met tien jaar cel de hoogste straf omdat zijn aandeel het grootst was.

Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. gingen tegen hun straffen in hoger beroep. In maart 2022 eiste het OM in hoger beroep respectievelijk twaalf, tweeënhalf en vier jaar cel tegen Kuipers, Otto en R.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Na de veroordeling door de rechtbank eind 2020 is de wettelijke regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling gewijzigd. Bij de oplegging van de straf heeft het hof daar rekening mee gehouden. Dit betekent dat in de zaak waarin de rechtbank Henk Kuipers 10 jaar gevangenisstraf oplegde, het hof in hoger beroep 8,5 jaar gevangenisstraf oplegt. Dit is ‘netto’ ongeveer gelijk aan de door de rechtbank opgelegde uit te zitten celstraf, aldus het hof.