Opnieuw vrijspraak voor dubbele doodslag Albanese broers

De 31-jarige Albanees Herald R. is woensdag door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van het medeplegen van een dubbele doodslag en/of een rip van twee Albanese broers in een pand aan de Bovenweg in Rotterdam-IJsselmonde.

Plan

Op 15 januari 2015 werd in dat pand ten minste 21 keer geschoten met drie vuurwapens. De nu vrijgesproken R. was tijdens de schietpartij in het pand en raakte zelf ook ernstig gewond. Het gerechtshof kan niet vaststellen dat hij één van de schutters was en ook niet dat er vooraf een plan was om de broers te beroven. In deze zaak zijn in hoger beroep aanvullende onderzoeken verricht. Doordat er zo vaak is geschoten, kan toch niet goed worden gereconstrueerd hoe de schietpartij is verlopen.

Een andere verdachte in deze zaak is voortvluchtig. In januari werd er in Frankrijk een derde verdachte opgepakt die de schutter(s) zou hebben opgehaald in een auto. Het is nog niet duidelijk of hij zal worden berecht.

20 jaar

De rechtbank was ook al tot een vrijspraak gekomen maar het Openbaar Ministerie was hiertegen in hoger beroep gegaan en had een veroordeling tot een gevangenisstraf van 20 jaar geëist.

De verdachte werd door de rechtbank wel onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest voor drugs- en wapenbezit. Daartegen was geen hoger beroep ingesteld.