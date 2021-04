Opnieuw vrijspraak voor liquidatie garagehouder

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag twee mannen (55 en 43 jaar) opnieuw vrijgesproken van moord op de garagehouder Karaman in Valkenswaard. Het hof veroordeelt ze net als de rechtbank wél voor brandstichting en drugsbezit. Een van de twee is Seref C. die een straf uitzit voor een dubbele doodslag.

Geen duidelijk bewijs

In december 2014 werd het slachtoffer in zijn garage in Valkenswaard doodgeschoten. Op camerabeelden is de schietpartij te zien maar de schutter is niet herkenbaar in beeld. Er zijn ook geen getuigen die de schutter of de auto waarin hij zich heeft verplaatst hebben gezien.

Hoewel het dossier wel aanwijzingen bevat over de mogelijke betrokkenheid van de twee mannen kan het hof hun betrokkenheid niet direct vaststellen. Daarom worden ze vrijgesproken van het medeplegen van en medeplichtigheid aan moord, net als eerder bij de rechtbank.

Vluchtauto

De 55-jarige Seref C. wordt wel veroordeeld voor brandstichting van een auto. Volgens de rechtbank was dit de vluchtauto van de schutter maar het hof wil dat niet met zekerheid zeggen. De man wordt voor de brandstichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden. Daarbij is al rekening gehouden met 1 maand aftrek vanwege de overschrijding van de redelijke termijn.

C. zit overigens al een celstraf uit. In 2017 kreeg hij 14,5 jaar cel voor het doodsteken van een man in en vrouw.

De 43-jarige man krijgt 18 maanden gevangenisstraf voor bezit van 15.000 xtc-pillen.