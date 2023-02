Oscar Hammerstein definitief van tableau geschrapt

Print This Post

Oscar Hammerstein is door het Hof van Discipline definitief geschrapt als advocaat. Eind 2021 werd Hammerstein door de raad van discipline geschorst. Peter R. de Vries, kroongetuige Nabil B. en advocaat Khalid Kasem hadden klachten ingediend over de advocaat. Hammerstein is al twee jaar met pensioen. Hij mag zich niet meer opnieuw inschrijven als advocaat.

Vertrouwenspersoon

Hammerstein was enkele maanden advocaat van kroongetuige Nabil B. bij. In februari 2021 bracht Hammerstein naar buiten dat hij was teruggetreden als advocaat van de kroongetuige.

Een van de klachten was dat Hammerstein de naam van De Vries doorgaf aan Telegraaf-journalist John van den Heuvel nadat De Vries vertrouwenspersoon van kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. werd.

Kernwaarden

Hammerstein deelde ook zonder overleg informatie over Nabil B. met verslaggevers van het Algemeen Dagblad. En hij sprak beschuldigingen uit over zijn collega Kasem die banden zou hebben gehad met de hoofdverdachte in Marengo, Ridouan Taghi.

De raad van discipline oordeelde dat Hammerstein meerdere malen kernwaarden van de advocatuur had geschonden, met name de geheimhoudingsplicht. Hammerstein ging in beroep tegen de uitspraak.

Het Hof van Discipline is de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht. Hammerstein kan tegen de beslissing niet meer in beroep