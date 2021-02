‘Oscar Hammerstein was anonieme raadsman kroongetuige Nabil B.’

Oscar Hammerstein was de anonieme advocaat die na de moord op zijn raadsman Derk Wiersum de verdediging van kroongetuige Nabil B. op zich nam.

Beschikbaar

Hammerstein (66) zegt zaterdag in een interview in Het Parool dat hij in 2019 werd benaderd door Nabil B., nadat hij in de media had opgeroepen dat ‘alle advocaten in Nederland zich beschikbaar moeten stellen.’

Toen bleek dat er geen advocaten waren die hiertoe bereid waren, benaderde de kroongetuige Hammerstein zelf. Nabil B. is de kroongetuige in de zaak van justitie tegen de van meerdere moorden verdachte drugscrimineel Ridouan Taghi.

Niet anoniem

Advocaat Hammerstein maakte deze week bekend dat hij met pensioen gaat, en wil daarom wel in de openbaarheid treden over de verdediging van de kroongetuige.

In de krant zegt hij dat hij liever niet anoniem zijn werk had gedaan: ‘Ik was tegen die anonimiteit. Zeker na de moord op een collega moeten we ons werk met opgeheven hoofd doen. Anoniem is wegduiken. Maar goed, ik begreep het wel en vond het voor mijn kantoorgenoot ook wel fijn dat die aan de situatie kon wennen, en niet onmiddellijk in de belangstelling zou staan.’

Afscheid

Enkele maanden later nam Hammerstein afscheid van zijn cliënt, omdat die het vertrouwen in hem opzegde, wat een hoop stof deed opwaaien.

Over een seksueel getinte opmerking die Hammerstein tegen Nabil B. zou hebben gemaakt, zegt hij in de krant: ‘Nooit gebeurd. Makkelijk bedacht als een oude homoseksueel intensief optrekt met een jonge Marokkaan.’

Over procedures die nu lopen over een teruggebrachte iPhone en uitspraken die de advocaat deed in de media zegt hij vandaag in Het Parool: ‘Mijn naam zal vallen. Dan kies ik liever míjn moment. Of ik bang ben nu mijn naam algemeen bekend wordt? Nee hoor. Taghi en alle anderen weten al lang dat ik die advocaat was. Als iemand me had willen uitschakelen, had dat al lang en breed gekund of kan het nog.’