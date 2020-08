De telefoons van kroongetuige Nabil B. (#2)

Connect on Linked in

De advocaten van de verdachten in het Marengo-proces vinden dat de geheime aanwezigheid van pgp-telefoon(s) de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige Nabil B. aantast. Hij kon immers met telefoons in het geheim ruggespraak houden met anderen over wat hij zou kunnen verklaren.

Maar het stelde hem in principe ook in staat nog verdere criminele activiteiten te ontplooien.

Verdachte Mohamed Razzouki – voormalige vriend van Nabil B. – beschuldigt B. ervan middels die pgp-telefoon – in de periode in 2017 dat hij zijn deal met justitie rond maakte – een aanslag op hem te hebben georchestreerd. Mohamed Razzouki raakte in Utrecht, in de nacht van 18 december 2017, zwaargewond door kogels uit een automatisch wapen. De aanslag is nooit opgelost. Razzouki’s advocaat Nico Meijering zei erover op een zitting:

Mijn cliënt had van Nabil B. in december 2017 het verzoek gekregen ergens 20.000 euro op te halen, waarvan hij 5.000 euro zou mogen houden. (…) Nabil B. vroeg ook nog in wat voor auto hij reed, hetgeen hij heeft doorgegeven. Toen hij aankwam werd hij niet op dat geld getrakteerd, maar op een kogelregen.

In juli vorig jaar kondigde de kroongetuige aan dat zijn pgp-telefoon zou inleveren. En dat is ook gebeurd. Maar welke telefoon dat dan was en of het zijn enige pgp-telefoon was, is nog altijd niet duidelijk. Onderzoek door de recherche aan de telefoon die hij inleverde bracht niets bijzonders aan het licht.

iPhone 5

In ieder geval bezwoer kroongetuige Nabil B. in juli vorig jaar dat er geen enkele pgp-telefoon meer in zijn bezit was, en ook geen laptop of zelfs maar een gewone mobiele telefoon.

Dat is de vraag, zo is recent gebleken. Er was in ieder geval nog een telefoon waarover hij nooit had verteld: hij beschikte in een periode in 2017 en 2018 ook nog over een gewone mobiele telefoon.

Dit voorjaar kwam het Algemeen Dagblad met een interview met één van de anonieme (voormalige) advocaten van Nabil B.. Die zei dat de weduwe van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum (van Nabil B.) hem een aantal spullen bezorgde, waaronder een iPhone 5 die B. in gebruik had gehad. De spullen en de telefoon zijn via de deken van advocaten onder zware beveiliging naar het Openbaar Ministerie gegaan (welke andere spullen van B. zijn overgedragen is nog niet door de rechter-commissaris aan de advocaten gemeld).

Nadat de kroongetuige begin maart in gesprek was gegaan met advocaat Peter Schouten en Peter R. de Vries als adviseur heeft hij op 11 maart de anonieme advocaat ontslagen. Volgens die laatste bedreigde de kroongetuige hem op het moment dat hij de iPhone niet aan B. wilde geven maar aan de deken van de Orde van advocaten gaf.

Pincode

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat er onderzoek is gedaan naar die iPhone 5. De politie heeft er een dag over gedaan om de pincode van de iPhone te kraken. Op het toestel bleek een Google-account met de naam Nabil B. te zijn geregistreerd. De iPhone is bij B. in gebruik geweest tussen september 2017 en februari 2018, dus in de maanden dat hij bezig was zijn deal met justitie in orde te maken en enige maanden na het moment dat hij op 27 december 2017 die overeenkomst tekende. Zeker is dat B. met de telefoon heeft gecommuniceerd met familie. Uit de chats blijkt dat B. op 9 februari 2018 is overgeplaatst naar een andere inrichting. B. schrijft kort daarvoor aan iemand, doelend op onder meer de iPhone:

‘…die spullen hou ik dan wel apart, advocaten mogen die ophalen, jij niet.’

Volgens de rechter-commissaris blijkt uit deze appjes dat de telefoon (en de andere ‘spullen’) door één van B.’s advocaten is opgehaald en zo in bezit is gekomen van zijn latere anonieme advocaat. (tekst gaat verder onder reclame)

Teruggeblikt

Wat stond er nu in de apps die B. verstuurde? De rechter-commissaris heeft dat in verband met een lopend veiligheidsonderzoek nog geheim gehouden, maar de inhoud zal binnenkort aan het dossier worden toegevoegd (zonder de communicatie tussen B. en zijn advocaat). De inhoud kan van belang zijn voor het Marengo-proces want een rechercheur heeft in een proces-verbaal geschreven dat er door B. wordt ‘teruggeblikt op criminaliteit.’

In het Marengo-dossier blijkt verder dat B. ook heeft gebeld met een mobiele telefoon. Want hij komt voor op een afgeluisterd telefoongesprek van zijn vriendin, die werd getapt. Was dat de iPhone 5 of toch weer een andere telefoon? Het is niet zeker.

En dan is er nog het interview dat zijn voormalige anonieme advocaat aan het Algemeen Dagblad gaf. De advocaat zegt daarin dat B. hem ’s avonds laat op 11 maart belde om te zeggen dat hij niet met de advocaat door wilde gaan. Had Nabil B. dan in maart nog een mobiele telefoon? Of heeft kroongetuige B. alleen ruimere mogelijkheden om te bellen dan andere gedetineerde verdachten? Morgen zal B. er over spreken.

