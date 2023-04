Ossenaar (27) aangehouden in moordzaak Mohamed Ahmed

Print This Post

Een 27-jarige man uit Oss is maandagochtend in zijn woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij op 14 april 2022 de 23-jarige Ossenaar Mohamed Ahmed om het leven kwam. De man is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor.

(Beeld: een in beslag genomen auto in deze zaak)

Mo, een bekende van de politie, werd op de bewuste dag om 16.00 onder vuur genomen toen hij op zijn scooter zat. Toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Na het schietincident aan de Leeuwerikhof in Oss startte de politie direct een groot onderzoek op. Het afgelopen jaar zijn er meerdere verdachten aangehouden die een rol hebben gespeeld bij de dodelijke schietpartij. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.