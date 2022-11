Zesde arrestatie in zaak dodelijke schietpartij Oss

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend in een woning aan de Geurdenhof in Oss een man aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in april 2022 waarbij de 23-jarige Mohammed om het leven kwam. De aangehouden verdachte betreft een bewoner van het pand aan de Geurdenhof, zo meldt de politie in een persbericht.

(Beeld: een in beslag genomen auto in deze zaak)



De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar door rechercheurs gehoord. In de woning waar de verdachte werd aangehouden vond een huiszoeking plaats. Door de politie zijn goederen in beslag genomen. Welke goederen dat zijn wil de politie niet vertellen.

Ook doet de politie vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen over de zaak of de aangehouden verdachte. Over zijn leeftijd is niets bekend.

Bekende van politie

De 23-jarige Mohammed uit Oss werd op 14 april 2022 rond 16.00 beschoten op zijn scooter, terwijl hij over de Leeuwerikhof reed. Dit was op twintig meter van zijn huis. Hij was een bekende van de politie. De man raakte zwaargewond en overleed aan zijn verwondingen.

In april en september werden in totaal vijf verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Twee van hen kwamen weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in de zaak. Drie andere verdachten uit Oss zitten nog vast.

In de Osse Vogelbuurt zouden volgens buurtbewoners vooral ’s avonds groepen jongeren rondhangen die in drugs dealen.